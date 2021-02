Photon Energy loni zvýšila provozní zisk, tržby naopak klesly

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy zvýšila v loňském roce provozní zisk EBITDA o 3,2 procenta na 8,2 milionu eur (211 milionů korun). Tržby proti roku 2019 naopak klesly o 6,3 procenta na 28,3 milionu eur (727,5 milionu korun). Společnost o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě. Firma sdělila, že pandemie koronaviru měla na její loňské aktivity jen malý dopad.





Photon Energy uvedla, že loni postavila pro své vlastní portfolio fotovoltaické elektrárny s celkovou kapacitou 23 megawattů (MW). Soubor elektráren, pro které společnost zajišťuje provoz a údržbu se pak rozšířil o 34 MW.



"V australském městě Leeton jsou těsně před uvedením do provozu dvě velké elektrárny o celkovém výkonu 14,6 MW a na ostrově lorda Howa byla dokončena výstavba hybridního solárního systému s úložištěm energie. Významně jsme rovněž pokročili s projekty fotovoltaických elektráren v Maďarsku, Rumunsku a Polsku, kde celková kapacita aktuálně realizovaných projektů elektráren převyšuje 200 MW," oznámila firma.



Připomněla, že mezi významné události poslední doby patří vstup společnosti na hlavní trhy burz v Praze a Varšavě. Akcie se obchodují od úterý 5. ledna. Dosud byla Photon Energy obchodovaná na neregulovaných trzích obou burz - NewConnect ve Varšavě a Free Market v Praze.



"Stavíme na svých zkušenostech a stále se rozšiřujícím portfoliu realizovaných projektů. Vydáváme se na novou dobrodružnou cestu, kde se spojují technologie pro využití energie ze slunce, skladování energie a pro úpravu vody, abychom vytvořili širokou škálu přizpůsobitelných řešení pro zajištění dostatku elektřiny a vody," řekl dnes generální ředitel Photon Energy Georg Hotar.



Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 100 MW a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MW.



V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou 821 MW a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 300 MW. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé Evropě.



V Česku instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2012 stagnuje nebo roste jen mírně. Podle dat Energetického regulačního úřadu bylo na konci loňského prvního pololetí v ČR instalováno asi 2050 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábějí. Při takzvaném solárním boomu se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.