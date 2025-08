Trump chce cla na léky navyšovat postupně až na 250 procent

Cla na farmaceutický průmysl by mohla časem dosáhnout až 250 procent, řekl v úterním rozhovoru pro CNBC americký prezident Donald Trump s tím, že tarify bude navyšovat postupně. Sazba 250 procent je dosud nejvyšší, jakou pohrozil.

Trump prohlásil, že zpočátku na léky uvalí "malé clo", ale za rok až rok a půl tuto sazbu zvýší na 150 procent a poté na 250 procent.

Ačkoliv vysokými cly hrozí farmaceutickému průmyslu dlouhodobě, tak začátkem července hovořil „jen“ o 200procentním clu. Nyní tak sazbu navýšil.

V dubnu Bílý dům zahájil takzvané vyšetřování podle § 232 týkající se farmaceutických výrobků, což je zákonná pravomoc umožňující ministrovi obchodu vyšetřovat dopad dovozu na národní bezpečnost.

V květnu pak Trump podepsal exekutivní příkaz, který podle něj povede ke snížení cen léků, přičemž prohlásil, že zavede tzv. politiku nejvyšších výhod, jejímž cílem je snížit náklady Američanů na léky tím, že se ceny některých léků svážou s výrazně nižšími cenami v zahraničí.

K tomu se Trump vrátil i v úterý, když uvedl, že tato politika bude mít "obrovský dopad na cenu léků". CNBC ovšem upozorňuje, že oficiálně dosud žádné takové změny v exekutivním příkazu neimplementoval. Minulý týden ale poslal 17 výrobcům léčiv dopis, v němž je vyzývá, aby se zavázali ke krokům vedoucím ke snížení cen léků v USA do 29. září.

„Chceme léčiva vyrobená v naší zemi"



Vysokými cly chce prezident farmaceutické výrobce motivovat k tomu, aby přesunuli svou výrobu do USA, a to v době, kdy se domácí výroba léků v posledních několika desetiletích dramaticky snížila. „Chceme léčiva vyrobená v naší zemi,“ zopakoval v úterý svůj požadavek.

Plánovaná cla by podle odborníků znamenala velkou ránu pro farmaceutický průmysl, odkud se ozývají hlasy, že by to vedlo ke zvýšení nákladů, odrazení od investování v USA a narušení dodavatelských řetězců, což by ohrozilo pacienty.