Bloomberg: Trumpovy personální zásahy ohrožují důvěru v americký dolar

Dolar a další americká aktiva jsou podle stratégů a ekonomů zranitelná vůči dalším výprodejům kvůli ohrožení důvěryhodnosti institucí země. Americký prezident Donald Trump má nyní příležitost vybrat nástupce guvernérky Federálního rezervního systému Adriany Kuglerové, která v pátek rezignovala. Tato situace může oslabit vliv předsedy Fedu Jeromea Powella. V kombinaci s Trumpovým odvoláním šéfky Úřadu pro statistiku práce Eriky McEntarferové hrozí, že investoři začnou americká aktiva znehodnocovat kvůli ohrožení nezávislosti ekonomických dat a měnové politiky.

Tyto obavy již letos poškodily dolar a vedly některé fondy k přesunu od amerických dluhopisů a akcií. „Bohužel jsme svědky nových vážných pokusů o koncentraci stále větší moci v rukou Bílého domu,“ uvedl Robert Bergqvist, hlavní ekonom společnosti AB ve Stockholmu. „To vše ospravedlňuje zvýšené rizikové prémie za držení různých amerických aktiv.“

Obavy z politizace amerických institucí přicházejí v době, kdy se objevují známky zpomalující ekonomiky. Zatímco dolar na začátku minulého týdne vykazoval známky mírného oživení, v pátek prudce oslabil vůči všem měnám skupiny G10 po zveřejnění slabších než očekávaných údajů o zaměstnanosti v USA.

Tyto údaje vedly obchodníky k navýšení sázek na uvolnění politiky Fedu, přičemž ceny na peněžním trhu naznačují, že snížení úrokových sazeb příští měsíc je pravděpodobnější než jejich setrvání na stávajících úrovních. Tento trend se zrychlil po rezignaci Kuglerové, která minulý týden hlasovala pro ponechání sazeb beze změny, zatímco Trump volá po okamžitém snížení sazeb.

„Důvěryhodnost americké hospodářské politiky je stále více ohrožena,“ uvedl Elias Haddad, stratég společnosti Brown Brothers Harriman v Londýně, který tvrdí, že dolar je zranitelný vůči dalšímu poklesu. Trumpův tlak na Powella a jeho kolegy, aby snížili sazby, „podkopává nezávislost Fedu“, zatímco odvolání McEntarferové „ohrožuje důvěryhodnost amerických ekonomických dat,“ dodal.

„Neexistuje pozitivní způsob, jak trhy mohou interpretovat zprávu, že prezident Trump odvolal šéfku Úřadu pro statistiku práce – buď byla americká data dříve zkreslena, jak Trump naznačuje, nebo byla spolehlivá, ale nyní jsou politizována. V každém případě jsou budoucí zveřejnění dat zpochybněna a riziková prémie za americká aktiva by měla být výrazně vyšší,“ uvedl Mark Cudmore, makro stratég Bloombergu.

Zatímco investoři očekávají, že Trump jmenuje více holubičího předsedu Fedu – což by znamenalo rychlejší snižování sazeb po skončení Powellova mandátu příští rok – rezignace Kuglerové může tento časový rámec urychlit. Trumpův kandidát na uvolněné místo guvernéra by se mohl stát předsedou, až Powellův mandát v květnu skončí.

Předčasné oznámení nového šéfa Fedu by mohlo vytvořit dynamiku „stínového předsedy“. To znamená, že investoři by více naslouchali budoucímu nástupci Powella než Powellovi samotnému, protože by předpokládali, že nový kandidát brzy převezme vedení.

Derek Halpenny, vedoucí výzkumu globálních trhů ve společnosti MUFG v Londýně, uvedl, že z veřejně spekulovaných kandidátů na nástupce Powella by byl nejhorší volbou pro americký dolar ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett kvůli své úzké vazbě na prezidenta. Ministr financí Scott Bessent by byl investory také vnímán negativně kvůli svým vazbám na Trumpa, i když méně než Hassett, dodal Halpenny.

Bývalý guvernér Fedu Kevin Warsh a současní guvernéři Christopher Waller a Michelle Bowman by byli vnímáni příznivěji díky své zkušenosti v centrální bance, uvedl Halpenny.

„Dokud nebude oznámení, chuť investorů znovu nakupovat dolar po pátečním propadu bude omezená,“ dodal. Index dolaru se v pondělí téměř nezměnil, přičemž letos ztratil téměř 8 %.

Každopádně nominace do Fedu představuje rizikovou událost pro trhy během mělké srpnové likvidity, kdy investoři odjíždějí na dovolenou. Trump v neděli uvedl, že náhrady za Kuglerovou a McEntarferovou oznámí v následujících dnech.

„Náhrada jak guvernéra Fedu, tak šéfky BLS by mohla nakonec ovlivnit dostupnost financování dvojího deficitu USA,“ uvedl tým vedený Jimem Reidem. „To může bránit růstu dlouhodobých výnosů, pokud nedojde k výraznému zpomalení ekonomiky.“

Zdroj: Bloomberg