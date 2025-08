Wall Street mírně v červeném. K negativním zprávám z ekonomiky se přidává ISM a Trump znovu šermuje cly

Dnešek se pro hlavní akciové trhy vyvíjel mírně pozitivně, v dozvuku silného růstu na Wall Street ze začátku týdne. Evropské indexy se postupně dostaly do plusu a navyšovaly zisky, mírně v zeleném začínala také Wall Street. Pozitivní sentiment se ukázal silný díky firemním zprávám v rámci aktuální výsledkové sezóny i sílícím očekáváním, že Fed už na příštím zasedání sníží úrokové sazby.



Přesto odpoledne sledujeme, že akciím dochází dech a hlavní americké indexy klesají lehce do záporu. Donald Trump oznámil, že do 24 hodin navýší cla pro Indii kvůli vazbám na Rusko a že zhruba do týdne přijdou už dopředu avizovaná sektorová cla na polovodiče a farmaceutické výrobky. Navíc ekonomická data poslední dobou nejsou žádná sláva a trh práce se do hledáčku investorů po dnešku dostane ještě víc.

Index ISM ze sektoru služeb zaostal za očekáváními, když v červenci klesl na 50,1 z 50,8 bodu namísto předpokládaného růstu na 51,5 bodu. Vzhledem k tomu, že neutrální hodnotou je 50, služby podle průzkumu pouze stagnují.



Zajímavé jsou ale také detaily za hlavním číslem. Kromě vlastní produkce a nových objednávek vykázal zhoršení dílčí index zaměstnanosti, který klesl na 46,4. Tím jen dokresluje, že červenec nebyl na trhu práce příliš silný. Za pozornost rovněž stojí červencový nárůst cenových tlaků v sektoru. Příslušný index stoupl na 69,9 bodu, tedy nejvýš od listopadu 2022, kdy se USA potýkaly s inflací přes 7 procent.

Průzkumy ISM v posledních letech nemívají příliš velký vliv na obchodování a rozhodně jsou méně sledované než dříve. Ovšem publikuje je nezávislá profesní asociace, která není pod vlivem vlády, a to jim do budoucna může přidávat na důvěryhodnosti.

Reakce dluhopisového trhu na data je nevýrazná, výnosy zůstávají mírně nad včerejškem. Eurodolar dál mírně klesá a obchoduje se na 1,1535. Zlato je po menších výkyvech mírně v plusu. Česká koruna po zveřejnění domácí inflace, která byla ovšem v souladu s odhady, lehce oslabila. Do závěru ale zvládá své ztráty nahrazovat a vrací se těsně k 24,60.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6024 0.0806 24.6268 24.5766 CZK/USD 21.2860 0.1906 21.3495 21.2170 HUF/EUR 398.5209 -0.1474 399.8038 398.0712 PLN/EUR 4.2830 0.2093 4.2830 4.2721

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3029 -0.0411 8.3202 8.2852 JPY/EUR 170.4165 0.1437 170.5567 169.8066 JPY/USD 147.4555 0.2464 147.8400 146.6550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8704 -0.0625 0.8715 0.8679 CHF/EUR 0.9335 -0.1716 0.9360 0.9331 NOK/EUR 11.8808 -0.0618 11.8866 11.8389 SEK/EUR 11.1841 0.0452 11.1928 11.1570 USD/EUR 1.1557 -0.1080 1.1588 1.1527

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5490 0.1843 1.5504 1.5434 CAD/USD 1.3790 0.0871 1.3810 1.3763