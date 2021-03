Evropské burzy mají ráno namířeno do plusu, nervozita z výnosů ale nemizí

Většina hlavních asijských burz dnes spolu s americkými futures klesala. Americký Senát sice o víkendu schválil balík na podporu americké ekonomice v řádu 1,9 miliardy dolarů, investorům ale dělají nadále starostivyšší výnosy dluhopisů. V Evropě to vypadá na poměrně optismistický začátek nového obchodního týdne.

Futures na hlavní evropské akciové indexy jsou zhruba 0,6 % v plusu. Futures na americký technologický index Nasdaq ale odepisuje už přes 1 % a na druhé straně oceánu odepsal hlavní index čínských akcií CSI 300 zhruba 3 %.

Dolar si polepšuje vůči euru i ke koši zahraničních měn, a s ním i americké výnosy, které byly naposledy kolem 1,59 %. Představitelé amerického Fedu ale v pátek uvedli, že výnosy rostou díky silnějším vyhlídkám pro ekonomiku, a snížili tak význam nutnosti monetární reakce.

Prudce nahoru zamířila ropa, když Saúdská Arábie ohlásila útok na největší světový terminál pro zpracování ropy, i když produkci to asi nezasáhlo. Barel Brentu se ráno obchodoval za více než 70 dolarů. Cena zlata se naopak sesunula pod 1700 dolarů za unci.

Pozornost investorů by dnes mohly přitáhnout akcie . Došlo k sofistikovanému útoku na jeho software pro firemní e-maily, který by mohl zmutovat do rozsáhlejší krize v oblasti kyberbezpečnosti, naspala agentura Bloomberg.

Z Německa jsme ráno dostali data o lednové průmyslové výrobě, jejíž pokles byl větší, než se na trzích čekalo.

Na domácí scéně se významnější kurzotvorné zprávy nečekají. Petr Kellner, Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří vložili peníze do skupiny Mall, zvažují prodej části svých akcií na burze. Tvrdí to specializovaný web Mergermarket. Současní vlastníci by tím využili momentálního zájmu investorů o projekty z oboru e-commerce, a pro ztrátový podnik by tak mohli získat další kapitál, napsaly na webu Hospodářské noviny.

Americká banka JPMorgan potvrdila cílovou cenu pro Erste Group Bank na 28 EUR, snížila ale doporučení na neutrální z dosavadního "overweight".