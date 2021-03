Senát USA schválil pomoc ekonomice za 1,9 bilionu dolarů

Senát Spojených států v sobotu schválil soubor opatření v objemu 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů Kč) na podporu americké ekonomiky postižené pandemií covidu-19. Oznámily to tiskové agentury.

Senátoři po maratonu debat, vyjednávání a pozměňovacích návrhů přijali jeden z největších legislativních balíků v historii Spojených států, napsala agentura Reuters. V Senátu, rozděleném mezi demokraty a republikány, návrh příslušného zákona prošel podle agentury AFP v poměru 50 ku 49 hlasům. Dnešního hlasování se podle AP nezúčastnil republikánský senátor z Aljašky Dan Sullivan.



Návrh zákona, předložený prezidentem Joem Bidenem, se nyní vrátí do Sněmovny reprezentantů, kde mají demokraté většinu deseti hlasů. Jeho definitivní přijetí se tak podle AP očekává příští týden.



Sněmovna reprezentantů již jednou - koncem února - balík opatření schválila. Balíček tehdy prošel v poměru hlasů 219 ku 212. Z amerického záchranného plánu mají být financovány vakcíny a zdravotnický materiál a další finanční pomoc postiženým domácnostem, malým firmám i regionálním a místním vládám.



Balík opatření podle agentur počítá s přímým jednorázovým příspěvkem ve výši až 1400 dolarů (asi 31.000 Kč) pro většinu Američanů, s rozšířením týdenní pomoci pro 9,5 milionu nezaměstnaných a s množstvím výdajů na vakcíny proti covidu-19 a na testování pro státy, města, školy i průmyslové podniky. Počítá se i s daňovými úlevami pro obyvatele s nízkými příjmy, rodiny s dětmi a plátce zdravotního pojištění.



Schválený kompromis podle AP počítá s prodloužením výplat federálních dávek pomoci pro nezaměstnané ve výši 300 dolarů týdně (asi 6600 Kč), které se vyplácejí k podpoře v nezaměstnanosti od jednotlivých států. Sněmovna původně počítala se zvýšením na 400 dolarů týdně, ale demokraté nakonec souhlasili s nynějšími 300 dolary, které se budou vyplácet až do 6. září. Kdyby balíček nebyl přijat, 14. března by stávající platby ve výši 300 dolarů skončily. Demokraté nyní doufají, že Biden bude moci zákon podepsat tak, aby k žádné prodlevě nedošlo.



Senát již v pátek zamítl zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů za hodinu do roku 2025, se kterým počítal sněmovní návrh.



Demokraté tvrdí, že balíček je nezbytný v boji s pandemií, která si v USA vyžádala už přes 500.000 životů. Miliony lidí kvůli ní přišly o práci.



"Říkáme americkému lidu, že pomoc je na cestě," uvedl vůdce senátní většiny Chuck Schumer. "Naším úkolem je teď pomoci naší zemi dostat se z této bouřlivé přítomnosti do nadějné budoucnosti," zdůraznil.



Republikáni, kteří široce podporovali předchozí výdaje na pomoc v boji s covidovou krizí za prezidenta Donalda Trumpa, považují většinu nyní navrhovaného souboru opatření za zbytnou. Tvrdí, že jen devět procent balíčku je určeno přímo na boj s koronavirem.



"Senát nikdy neutratil dva biliony dolarů nahodilejším způsobem," řekl vůdce republikánské menšiny v Senátu a na adresu demokratů dodal, že jejich nejvyšší prioritou nikdy nebyl boj proti pandemii, ale splnění si vlastního seznamu přání.



Pro prezidenta Bidena je schválení podpůrných opatření prvním velkým legislativním vítězstvím v Kongresu, které pokládají za klíčové, aby se Amerika a její ekonomika vzchopila z útlumu vyvolaného pandemií.