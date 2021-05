Od Baidu po Xiaomi. Čínští tech giganti investují do elektromobilů

Z Číny se stává první země, která skutečně otestuje ambice velkých technologických firem při výrobě aut. Místní technologičtí giganti, počínaje společností Huawei Technologies a konče firmou , chtějí investovat téměř 19 miliard USD (400 miliard Kč) do podniků zaměřených na elektrická a samořízená auta, považovaná za budoucnost dopravy. Uvedla to agentura Bloomberg.



Americký už dlouho plánuje výrobu vlastního auta, zatímco společnost Alphabet má divizi autonomních vozů Waymo. Rozsah a rychlost postupu čínských technologických gigantů je ale staví do popředí v automobilového odvětví, které se stává stále více odvětvím vyspělé technologie, protože se odvrací od spalovacích motorů. Kvůli senzorům a operačním systémům se auta stále více podobají počítačům.



Čína je největším světovým trhem pro automobily s novými možnostmi pohonu a je i hlavním bojištěm. Zavedené automobilky, jako je či , soutěží na čínském trhu s místními oblíbenými značkami, jako je Nio a Xpeng. V posledních třech měsících ale zveřejnily plány na vlastní auta firmy Huawei, výrobce chytrých telefonů Xiaomi, největší čínský vyhledávač , který provozuje také mapovou aplikaci, a rovněž tchajwanský smluvní výrobce elektroniky Foxconn.



Dubnový autosalon v Šanghaji se stal jednou z předních světových akcí pro předvádění nejžhavějších trendů v automobilovém sektoru. Před pavilony firem Huawei a se tvořily hodinové fronty návštěvníků, kteří se chtěli podívat a vyzkoušet si nové produkty, včetně modelů palubních desek a vozů.



Vzestup chytrých aut a vůbec autonomního řízení přináší technologickým firmám řadu možností. V neposlední řadě i přístup k datům, jako je přehled o oblíbených destinacích v reálném čase a trasách, jak se k nim dostat. Je zde i možnost zpoplatnit technické doplňky a vylepšování systému, v podstatě tak mohou zacházet s auty jako s částí počítačového hardwaru, který neustále aktualizuje svůj software.



Jedním z největších úkolů pro automobilový sektor je to, jak se vyrovnat s faktem, že výroba aut je náročná na kapitál a zdroje. Technologické firmy by tak mohly poskytnout příležitost již zavedeným hráčům v tomto odvětví. Například Huawei už několikrát zopakoval, že jeho plánem není vyrábět vlastní vozy. Místo toho vytvořil partnerství se třemi největšími čínskými automobilkami, které by měly vyrábět samořízené vozy pod jeho názvem. Podobnou cestu zvažuje také , i když ten drží na rozdíl od čínských automobilek své plány převážně v tajnosti.