WSJ: Čínská firma Baidu se v Evropě chystá poprvé otestovat taxi bez řidiče

Čínská technologická společnost se v Evropě chystá poprvé otestovat taxislužbu bez řidiče Apollo Go. S odkazem na své zdroje o tom informuje web amerického deníku The Wall Street Journal (WSJ).



Baidu chce začít nabízet své robotické taxi ve Švýcarsku. Vyjednává se švýcarským poskytovatelem autobusových služeb PostAuto, píše WSJ s tím, že firma v zemi plánuje v příštích měsících založit místní subjekt a technologii začít testovat do konce letošního roku.



Podle zprávy deníku se chystá spustit Apollo Go také v Turecku.



Služba Apollo Go nyní působí v několika čínských městech. Největší flotilu čítající více než 400 vozidel má ve městě Wu-chan ve střední Číně.



V červnu hodlá zprovoznit robotaxi také americká automobilka . Podnik miliardáře Elona Muska ho plánuje začít nabízet v texaském Austinu.