Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů

Akcie společnosti Alibaba vyskočily na burze v Hongkongu o více než 19 procent poté, co podnik v pátek oznámil prudký nárůst tržeb v segmentu zaměřeném na umělou inteligenci. To podtrhuje stabilní pokrok, kterého Alibaba ve vývoji oproti čínským konkurentům dosahuje.
Čínský lídr v oblasti online prodeje zaznamenal trojciferný procentuální nárůst tržeb z produktů souvisejících s umělou inteligencí a také lepší než očekávaný 26procent nárůst tržeb z cloudové divize – podnikání, které je nejvíce spojeno s boomem umělé inteligence. To uklidnilo investory, kteří byli nervózní z konkurence v podobě Meituan a JD.com v oblasti e-commerce.
Akcie Alibaby reagovaly na výsledky už v pátek na burze v USA prudkým nárůstem o 12,9 procenta. V Hongkongu se od vydání výsledků otevřela burza poprvé až v pondělí a akcie dosáhly největšího intradenního růstu od listopadu 2022, což zvýšilo tržní hodnotu společnosti o více než 50 miliard dolarů. Tato rally navíc pomohla oživit širší oblast umělé inteligence. Třeba společnost přidávala ž 5,8 procenta a rostly také akcie Tencentu.
„Zisky společnosti Alibaba podtrhují rozkol s čínskými technologiemi: umělá inteligence dosahuje škálovatelného růstu, zatímco tradiční segmenty zaměřené na spotřebitele zůstávají uvízlé v destruktivní cenové konkurenci,“ uvedla Charu Chanana, hlavní investiční stratég společnosti Saxo Markets.´„Trojciferný nárůst tržeb z umělé inteligence a robustní prodeje cloudových služeb ukazují, že Alibaba se mění v dlouhodobě relevantního hráče v technologickém sektoru, a nejen v maloobchodě,“ dodala.
Pokrok Alibaby v oblasti umělé inteligence, kde je firma v Číně považována za jednoho z předních hráčů, pomohl zastínit obavy z trojstranného boje, který svírá online obchod. To některým lídrům v oblasti elektronického prodeje v zemi způsobilo více škod, než se očekávalo. Například zisk společnosti JD se ve čtvrtletí snížil na polovinu, zatímco společnost Meituan varovala před velkými ztrátami, což minulý týden spustilo prodej akcií těchto tří společností za 27 miliard dolarů.
Prvek umělé inteligence pomáhá vysvětlit, proč akcie Alibaby letos snadno překonaly své konkurenty, kteří jsou více závislí na e-commerce. Alibaba také využila růstu mezinárodní pobočky, která zahrnuje některé z nejuznávanějších online nákupních platforem na světě od Lazady po AliExpress.
Investoři se nyní zaměřují hlavně na to, zda Alibaba bude pokračovat v boji se zmíněnými konkurenty, který vede ke snižování marží, a to v době, kdy společnost oznámila rekordní výdaje na rozvoj služeb a IT v oblasti umělé inteligence.
Cílem je obecná umělá inteligence
Společnost považuje AI za nezbytnou součást své budoucnosti, ať už jde o poskytování cloudových služeb, podporu jejího hlavního podnikání nebo o vytváření služeb, které by konkurovaly OpenAI a DeepSeek. Generální ředitel Eddie Wu dokonce v únoru prohlásil, že obecná umělá inteligence (AGI) je nyní primárním cílem společnosti.
Zda se Alibabě podaří proměnit umělou inteligenci ve zdroj zisku ve stále více konkurenčním prostředí, se teprve uvidí. Čínské firmy (od Baidu po Tencent) totiž vylepšují a vydávají modely umělé inteligence raketovým tempem, čímž zvyšují tlak právě na Alibabu, aby se rovněž vytasila s průlomovými produkty.
„Průlom Alibaby (v AI) posiluje širší téma v Asii: zatímco globální technologický sektor je i nadále zaneprázdněn geopolitikou a valuacemi, tak části čínských technologického sektoru tiše zrychlují – ne díky humbuku kolem nich, ale díky skutečnému růstu tržeb v AI a cloudu," dodal Chanana.
