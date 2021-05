Školní výuka zčásti bez rotací, zahrádky s podmínkou a kulturní akce omezeně venku. Co se změní od 17. května?

Vláda rozhodla o další vlně rozvolnění pravidel proti šíření nemoci covid-19. Restaurační zahrádky se budou moci podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) otevřít od 17. května. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Hosté se budou muset prokázat testem, očkováním nebo proděláním nemoci covid-19. O rozhodnutí vlády informoval Havlíček na twitteru. Hotely a penziony by se podle něj mohly otevřít od 24. května. Vládě za týden předloží návrh, aby mohly provoz obnovit bez omezení kapacity. Od 17. května bude školní výuka bez rotací a kulturní akce venku až pro 700 lidí.

První stupeň ZŠ přejde v celé ČR od 17. května na výuku bez rotací, druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií v šesti krajích a Praze. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování na druhém stupni v celé ČR. Všude začne i teoretická výuka na SŠ bez střídání. Od 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku až pro 700 lidí. Akce uvnitř pro nejvýše 500 lidí budou možné od 24. května, oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Od 17. května budou v nemocnicích znovu povoleny návštěvy.

Příští týden se bez rotací začnou učit starší školáci v krajích s lepší epidemickou situací, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a také v Praze. Do škol v přírodě budou moct žáci vyjet od 31. května, potvrdil po jednání vlády dřívější informace ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Podmínky zatím nepřiblížil.

Od 17. května se budou moci konat venkovní kulturní akce až pro 700 lidí

Od pondělí 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 diváků. Podmínkou bude buď absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Kulturní akce, které se konají v uzavřených prostorách, vláda zřejmě povolí o týden později.

Zítra první pilotní koncert rozvolňování kultury, aby i tato oblast mohla bezpečně fungovat. Detailní ? https://t.co/U9hzgWRc5F pic.twitter.com/pR8z7fI10Q — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 10, 2021

Od 17. května budou v nemocnicích znovu povoleny návštěvy

Od pondělí 17. května budou v nemocnicích znovu povoleny návštěvy. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). U lůžek akutní péče byly zakázány od konce ledna. Výjimkou byly porody, návštěvy u dětí nebo v hospicích.



Ministr uvedl, že návštěvy jsou povoleny s hygienickými pravidly. Při posledním povolení návštěv v lednu byly možné jen s respirátorem FFP2, směly trvat nejdéle půl hodiny a přijít mohly nejvýše dvě osoby.

Od 17. května zahrádky pro čtyři a s podmínkou

Zahrádky restaurací otevírají od 17/5 v režimu max. 4 hosté u stolu, pokud nejde o osoby ze společ. domácnosti. Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, příp. samotestů nebo prodělal onemocnění COVID-19.

— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 10, 2021

"Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, příp. samotestů nebo prodělal covid-19," uvedl Havlíček. Testy se musejí lidé už nyní prokazovat například ve službách, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra či masáž.Vláda plánovala, že provoz venkovních prostor stravovacích zařízení uvolní, až počet nakažených koronavirem klesne za sedm dní pod 75 na 100.000 obyvatel. V ČR je k dnešku 101 potvrzených případů nemoci covid-19 na 100.000 lidí.

Restaurace, bary a kavárny musely loni na jaře zavřít od 14. března. Hosty mohly pustit na zahrádky od 11. května. Provoz vnitřních prostor vláda povolila od 25. května. Další nucené uzavření nastalo od 14. října, trvalo do 2. prosince. Následně ale platila pro gastronomická zařízení výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravovací podniky jsou znovu uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okénka či rozvoz.

Co se rozvolnilo dnes?

Ode dneška se v celém Česku opět otevírají všechny zbývající obchody a některé další provozovny služeb, které byly dosud uzavřené kvůli epidemii nemoci covid-19. Kromě maloobchodu se mohou otevřít třeba opravny obuvi, autobazary, autosalony, lanovky, solária, hodinářství, zlatnictví či truhlářství nebo cestovní kanceláře. Vláda restrikce uvolňuje na základě šesti balíčků. Řídí se počtem nakažených koronavirem za sedm dní na 100.000 obyvatel.



Zmírňují se také pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest venku. Ode dneška je bude nutné nosit ve venkovních prostorách jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.



Z maloobchodních prodejen dosud mohly mít otevřeno jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Z provozoven služeb mohly fungovat například zámečnictví, čistírny nebo autoservisy, k nimž se předchozí pondělí po nuceném uzavření na několik měsíců přidaly manikúry a pedikúry, kadeřnictví a kosmetické či masážní salony.

Očkování: Jak dál?

Příští týden se otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 40 až 44 let. Poté bude zřejmě už pro všechny starší 16 let, řekl dnes po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Již dříve premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že možnost pro všechny zájemce o očkování by měla být od 1. června.