Inflace v ČR v červnu zpomalila na 2 %, přispělo k tomu i zlevnění potravin

Meziroční inflace v Česku v červnu zpomalila na dvě procenta, v květnu spotřebitelské ceny rostly o 2,6 procenta. Červnový vývoj ovlivnil zejména nižší růst cen pohonných hmot a zlevnění dovolených a potravin. V meziměsíčním srovnání ceny klesly o 0,3 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).



"Spotřebitelské ceny v červnu oslabily svůj meziroční růst na dvě procenta. Tento vývoj byl ovlivněn zmírněním cenového růstu ve většině oddílů spotřebního koše. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ceny meziročně klesly, a to zhruba o čtyři procenta," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Analytici původně očekávali, že se meziroční růst cen udrží kolem květnové úrovně 2,6 procenta, případně zpomalí na 2,4 procenta.

"Z pohledu meziměsíčního vývoje červnové inflace ve srovnání s dlouhodobým průměrem je patrné, že protiinflačně působily nejvýrazněji právě výše zmíněné položky (tab 1), jejichž meziměsíční vývoj v letošním červnu byl nejvýrazněji pod dlouhodobým průměrem. Naopak více protiinflačním směrem pak šly ceny telekomunikací, odívání či stravování (graf 2)," komentuje hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

Ceny zboží ve sledovaném měsíci úhrnem podle statistiků meziročně vzrostly o 0,2 procenta a ceny služeb o 4,9 procenta. Na růst cenové hladiny měly nadále největší vliv ceny za bydlení, zejména díky cenám v dopravě a rekreaci a kultuře ale tento meziroční růst zpomalil.

Podle statistiků zmírnilo zdražování pohonných hmot a olejů, které byly v červnu meziročně dražší o 6,1 procenta, zatímco v květnu o 10,8 procenta. "V oddíle rekreace a kultura přešly ceny dovolených s komplexními službami z květnového růstu o 8,4 procenta v pokles o 0,1 procenta v červnu v důsledku nástupu cen pobytů v sezonních destinacích," doplnili statistici.



Snižování celkové cenové hladiny ovlivnily i ceny potravin a nealkoholických nápojů. Proti loňskému červnu o pětinu zlevnily mouka, vejce a cukr, o zhruba 12 procent bylo levnější drůbeží maso a o necelých 15 procent polotučné trvanlivé mléko.

V oblasti bydlení zdražilo o sedm procent nájemné, o 10,9 procenta vodné a o 13,4 procenta stočné. Cena elektřiny se zvýšila o 10,6 procenta a tepla a teplé vody o 4,7 procenta. Meziročně ale klesly ceny zemního plynu a tuhých paliv, a to o 7,9 procenta a o 3,8 procenta.



Meziročně více se platilo také za stravovací služby, o 7,4 procenta, a ubytovací služby, o 8,1 procenta. Zdražily rovněž lihoviny, pivo a tabákové výrobky. Víno bylo meziročně o necelá tři procenta levnější.

"Dnešní pokles inflace je tak opticky příznivější, než napovídá detailní struktura inflace, jelikož nižší číslo bylo do velké míry taženo rozkolísanými položkami, jako byly ceny pohonných hmot, potravin a alko & nealko nápojů. Tyto položky v letošním roce již několikrát ukázaly, jak mohou citelně inflaci ovlivnit a nelze tak spoléhat na to, že se jejích protiinflační působení v příštích měsících nezmění. Bez vlivu cen potravin a nealko nápojů by meziroční inflace činila 3,3 %. Pokud obhlídneme tyto rozkolísané položky, příznivě je, že postupně zpomaluje růst cen služeb a také jejich meziměsíční růst se již dostává blíže hodnotám před inflační vlnou, ačkoli je stále mírně nad. Z tohoto pohledu tak zle červnové číslo hodnotit pozitivně," nadále napsal Jakub Seidler



ČSÚ dnes zveřejnil také informace o květnovém vývoji cen v zahraničním obchodu. "V květnu byly ceny zahraničního obchodu se zbožím značně ovlivněny vývojem kurzu koruny. Vůči euru a dolaru koruna meziměsíčně posílila, meziročně oslabila," podotkl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš. Meziměsíčně se ceny vývozu snížily o 1,3 procenta a ceny dovozu o 1,4 procenta. Meziročně se ceny zvýšily, ve vývozu o 3,3 procenta a v dovozu o 2,7 procenta.

Zdroj: ČTK, ČSÚ, ČBA