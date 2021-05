Rozbřesk: Německo zrychluje vakcinaci, další plus pro euro

Tempo očkování bude v nejbližších měsících a kvartálech stále jedním z ústředních motorů ekonomického vývoje. Evropa na začátku roku 2021 zjevně v očkování zaostávala za Spojenými státy, což se projevilo i v horším průběhu druhé a třetí vlny pandemie. Z ekonomického pohledu to znamenalo v případě eurozóny pád do druhé pandemické recese - něco, čemu se USA i díky rychlejšímu očkování úspěšně vyhnuly.



Teď se situace viditelně mění. V USA začíná rychlost očkování viditelně zpomalovat - z rekordního tempa okolo 3,5 milionů naočkovaných za den na začátku dubna se v květnu pomalu dostáváme pod 2 miliony naočkovaných za den. Problémem rozhodně není nedostatek vakcín, ale spíše neochota Američanů (tváří v tvář relativně příznivým pandemickým číslům) podstupovat očkování. Situace je zcela opačná v eurozóně a zejména v Německu - tam se rychlost očkování zvýšila ze zhruba 300 tisíc dávek za den (na začátku dubna) na dnešních skoro milion. Na americkou úroveň proočkovanosti populace se tak Němci mohou při stávajícím tempu dostat již v průběhu června.



To jsou pro Evropu velmi příznivé zprávy a jenom podporují sázky investorů na silné oživení eurozóny v druhé polovině roku. A v takovém prostředí by se mělo dařit o něco více i euru, které do této chvíle spíše pasivně reflektovalo lepší čísla z USA. Pokud však vakcinace nastartuje trvalé oživení eurozóny a eurové výnosy se také začnou posouvat vzhůru (i když o poznání pomaleji než americké), bude to pro euro příjemná dávka čerstvé krve do žil. A ta bude o poznání silnější, pokud by Němci po podzimních volbách přehodnotili plány na relativně rychlé vyrovnání rozpočtů v letech 2022 a 2023.







*** TRHY ***



Koruna

Zasedání ČNB, po kterém bankovní rada vyhodnotila rizika nové prognózy jako více vyrovnaná, nalilo koruně novou krev do žil. Prognóza ČNB nadále ukazuje na 3 růsty sazeb v druhé polovině roku, ale bankovní rada už neříká žádné “raději později než dříve”. Je proto možné, že nás v druhé polovině roku čekají možná i dva růsty sazeb. To se české měně líbí a snaží se atakovat před-covidové úrovně - okolí 25,50 EUR/CZK. Navíc ji k tomu dopomáhá dobrá nálada na globálních akciových trzích (nehledě na slabé payrolls) a slábnoucí dolar.



Zahraniční forex

Dubnové statistiky z amerického trhu práce přinesly velké zklamání. Přírůstek nových pracovních míst včetně negativních revizí byl o jeden milion nižší, než očekával trh, přičemž míra nezaměstnanosti dokonce proti března lehce vzrostla. Výsledek dubnových dat příliš nesedí s týdenními daty, která naznačují daleko rychlejší zlepšování situace na trhu práce. Uvidíme, co přinesou následné revize, ale dubnová data pochopitelně způsobila na trhu velké pohyby, když americké výnosy se prudce propadly a eurodolar skočil o figuru výše a dokonce atakoval hranici 1,22.

Tisková video-konference guvernéra polské centrální banky, která se jako již tradičně konala dva dny po zasedání NBP, přiživila zpevnění zlotého. Guvernér NBP Glapinski sice neřekl na tiskovce něco zásadně průlomového, ale z jeho slov bylo patrné, že polská centrální banka již rozhodně nepřemýšlí o dalším uvolnění měnových podmínek. Ať již skrze redukci sazeb, či intervenci proti zlotému.

Na druhou stranu Glapinski vidí aktuální zrychlení inflace jako dočasnou záležitost, na níž NBP nebude reagovat. Oficiální úrokové sazby podle Glapinského každopádně nevzrostou až do 1. kvartálu 2022, přičemž v polovině příštího roku by se mělo začít v Polsku hovořit o prvním zvýšení (to je zhruba to co dnes předpovídá trh). Ještě předtím však podle šéfa NBP hodlá centrální banka ukončit nákupy dluhopisů do své bilance. V součtu tedy Glapinski v podstatě jen zopakoval svoje předchozí názory na měnovou politiku, avšak celkový kontext působil o něco více neutrálním dojmem, což mohl zlotý vyhodnotit pozitivně. Uvidíme, jak dlouho dobrá nálada zlotému vydrží. Příští týden bude trh konfrontován s klíčovými rozhodnutími ústavního soudu a makrodaty (HDP za první kvartál).