Atraktivní akcie podle Morningstar, očekávaný růst reálných sazeb a jejich dopad na hodnotové akcie

Zatímco včera jsme se věnovali tomu, co Morningstar považuje za výrazně předražené akcie, dnes se otočíme podhodnoceným směrem. V sekci „Our Pics“ Morningstar prezentuje řadu firem, jejichž akcie se podle ní obchodují s výrazným diskontem k jejich férové hodnotě. Zajímavé je, že čtyři první firmy jsou z biotechnologií. Nejde o „můj“ sektor, rád bych se i proto dnes věnoval hlavně pětce na seznamu, kterou je Telefonica Brasil (VIV). A také trochu hodnotovým akciím obecně.



1. Telefonica Brasil: VIV je největším mobilním operátorem v Brazílii, 80 milionů zákazníků podle Morningstar odpovídá 34 % podílu na trhu. A podle Morningstar je akcie podhodnocená téměř o 20 %. Včera jsme tu měli akcii s betou nad hodnotou 3 (vysoce rizikovou), VIV má naopak betu ve výši 0,5, tedy v souladu s tím, že by mělo jít o uklidněnou utilitu. Brazilské desetileté obligace vynáší nyní asi 9,2 %. Pro trhy typu USA používám rizikovou prémii akciového trhu ve výši 5,5 %. Pokud bych se řídil daty od pana Damodarana, pro Brazílii bych zvolil 7,63 %. Požadovaná návratnost s tím vším pak vychází na 13 %.



VIV za posledních 12 měsíců vyplatila dividendy ve výši 5,26 miliard BRL. Pokud by tato částka od nynějška stagnovala a aplikovali bychom na ní uvedenou požadovanou návratnost, je současná hodnota tohoto toku dividend 40,4 miliard BRL. Tržní kapitalizace je 14,9 miliard dolarů, tedy téměř 75 miliard BRL. Na její ospravedlnění by musela dividenda podle mých kalkulací ne stagnovat, ale růst ročně o 5,6 %.



Na úrovni tržeb firma zhruba stagnuje, zisky za poslední tři roky klesly, ale provozní tok hotovosti vzrostl a volný tok hotovosti (to, co zbylo po investicích) dokonce výrazně. Morningstar na jednu stranu hovoří o tom, že VIV je silnou společností, na stranu druhou čelí ostré konkurenci, zejména ze strany , k tomu se přidává slabost celé brazilské ekonomiky. Z tohoto pohledu je namístě se ptát, odkud by se onen více jak 5% soustavný růst dividend měl vzít.



Podle projekcí na MarketScreener by se volný tok hotovosti firmy měl v následujících třech letech potácet kolem 8 miliard BRL. Pokud by to vše mohlo být směřováno na dividendy, tak „rezervy jsou“. Při onom růstu dividendy asi o 5,6 % na 8 - 9 let. Ale celkově by firma musela začít opět růst, a to i na úrovni tržeb, protože poměr toku hotovosti k tržbám samozřejmě nelze zvyšovat do nekonečna.



2. Hodnota a sazby: Úvahy o údajné podhodnocenosti VIV může podpořit i to, že tu poměr ceny akcií a jejich účetní hodnoty dosahuje 1,05. Z této perspektivy by šlo o kandidáta na hodnotovou akcii, ale tuto kandidaturu bych posuzoval právě s ohledem na skutečnou schopnost generovat BRL. Jinak řečeno, nezůstával bych u násobků. Tématem hodnotových akcií bych rád udělal tečku za mou dnešní úvahou. Konkrétně následujícím grafem, který porovnává výkony hodnotových titulů (relativně k růstovým) a výši reálných amerických sazeb:



Zdroj: Twitter



Hodnotové akcie mají jakési těžiště toku hotovosti posunuto blíže do přítomnosti (než tituly růstové). Proto jsou z hlediska současné hodnoty tohoto toku hotovosti méně citlivé na vyšší sazby. Graf této logice odpovídá, protože implikuje, že čím vyšší sazby, o to lépe si hodnota vede. Nyní jsou sazby hluboko v záporu, očekává, že se o něco zvednou. Implikace podle grafu jsou jasné. Zajímavý je pak onen shluk bodů v pravé horní části grafu, který ukazuje, že u vyšších sazeb má onen vztah z nějakého mě na úplně jasného důvodu se otočit.