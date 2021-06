Inflační tlaky nemusí být jen přechodné, domnívá se Koch. Jaké akcie v tomto prostředí zvolit?

Proč trh nevěnuje větší pozornost posledním číslům, která ukazují znatelné inflační tlaky na úrovni spotřebitelských cen? Protože Fed tvrdí, že tyto tlaky jsou přechodné a investoři tomu věří také. Pro Bloomberg Markets to uvedla šéfka akciových investic v Asset Management Katie Koch. Tento postoj trhů vede k tomu, že reálné výnosy obligací jsou nyní hluboko v záporu a Koch se sama domnívá, že řada položek ve spotřebním koši prochází skutečně jen přechodnými inflačními tlaky. Něco jiného ale může platit u mezd.



Koch v souvislosti s vývojem mezd zmínila problémy, které některé firmy mají při hledání nových zaměstnanců. Některé společnosti kvůli tomu podle ní musí zvedat mzdy až o 40 % a podle ekonomky je možné, že se nacházíme na počátku nového redistribučního cyklu. Tedy cyklu, který ukončí předchozí posun příjmů směrem od práce ke kapitálu a který nastartuje proces opačný. Pokud by tomu tak bylo, přineslo by to inflační tlaky a projevilo by se to na ziskových maržích firemního sektoru.





Steve Rattner, který stojí v čele společnosti Willett Advisors, k tomu na Bloomberg Markets dodal, že jsou patrné názorové rozdíly mezi trhem na straně jedné a některými ekonomy na straně druhé, kteří hovoří o dlouhodobější inflaci. Koch následně hovořila o tom, že může proběhnout jen jednorázové přenastavení mezd nebo může jít o zmíněný dlouhodobější trend. Pak by nastal tlak na marže a následně na ceny akcií. Letošní rok zatím akcie generovaly vysokou návratnost, pod povrchem je ovšem znát, že inflační tlaky již mají své dopady. Lépe si totiž vede hodnota než růstové tituly, a to je „přímým odrazem inflačních tlaků“.



Koch míní, že Fed nezačne o ukončení nákupu aktiv hovořit dříve než na konci léta. I proto, že nezaměstnanost má stále prostor pro pokles. Fed navíc chce, aby se ekonomický růst projevil na příjmech širší části společnosti „a v tomto bodě ještě nejsme“. Následující graf porovnává návratnost akcií těžících z vyšší inflace s akciemi, kterým se vede lépe v prostředí inflace nižší. V posledních dnech je zřejmá rozšiřující se mezera mezi oběma skupinami, a to ve prospěch druhé skupiny:





Zdroj: Bloomberg Markets,