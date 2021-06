Rotace k hodnotě a cyklickým akciím. Je stále relevantní sázet na akcie, které těží z otevírání ekonomiky?

Je stále relevantní sázet na akcie, které těží z otevírání ekonomiky, a na hodnotové tituly? Na tuto otázku odpovídal na Bloomberg Markets Jonathan Golub, hlavní stratég pro akciové trhy v Securities. Podle něj je odpověď kladná jednak díky otevírání ekonomiky a také díky obrovské stimulaci, která v americké ekonomice působí. Z ní bude těžit průmysl a řada dalších firem. Jaký je stratégův pohled na akcie malých společností a dění na trzích a v ekonomice?



Akcie malých firem jsou podle stratéga stále atraktivní, i když by se spíše zaměřil na rotaci od růstu k hodnotě a také od defenzivnějších akcií k těm, které jsou citlivější na ekonomický cyklus. Následující graf ukazuje relativní návratnost akcií velkých společností k akciím společností malých, a to v USA, Evropě a Británii. V březnu roku 2020 si velké firmy připsaly výrazné zisky, postupně je ale ztrácely a ve srovnání s počátkem minulého roku jsou nyní ve srovnání s akciemi malých společností ve znatelné ztrátě:





Zdroj: Twitter



Golub se také domnívá, že pokud by Fed reagoval na jediné číslo přicházející z ekonomiky, „měl bych skutečné obavy.“ To uvedl v reakci na poslední data z trhu práce. Fed ale podle něj naštěstí takto nejedná a naopak jasně říká, jakou cestou se bude ubírat.



Trh práce nyní podle stratéga ukazuje, že stimulace funguje, což se projevuje ve vyšších mzdových tlacích. Jak budou vyšší mzdy působit na akcie a nebude stratég kvůli nim například očekávat negativní tlak na ziskové marže a pokles valuací? Golub řekl, že mzdový růst bývá na akciovém trhu vnímán negativně. Jenomže bychom neměli zapomínat, že vyšší mzdy také znamenají lepší sentiment na straně spotřebitele a vyšší kupní sílu domácností.



Podle Goluba jsou rovněž znatelné celkově vyšší inflační tlaky, ovšem firmy jsou schopny „velmi lehce“ promítat vyšší ceny vstupů do prodejních cen. Ziskové marže tak „překvapivě nejsou pod tlakem“. Ukázalo se to i během poslední výsledkové sezóny. Větší inflační tlaky pocítí například maloobchod, ale Golub se domnívá, že i v tomto odvětví budou firmy schopné marže udržet.

Jak vidí stratég komodity? Golub se zaměřil na ropu, kde podle něj společnosti nemají velkou motivaci pro investice do další těžby. V minulosti přitom probíhal klasický cyklus, kdy vyšší ceny ropy vedly k růstu investic a rostoucí objem těžby následně ceny zase stlačil dolů. „Nyní ale není jasné, zda firmy budou kapacity rozšiřovat, a to drží ceny výš,“ dodal Golub.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets