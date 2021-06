Jaké akcie mají největší potenciál vydělávat podle učitele Warrena Buffetta?

Bruce Greenwald z Columbia Business School je podle Yahoo Finance známým a vlivným investičním odborníkem, který se zaměřuje na hodnotové investice. V rozhovoru pro tento portál uvedl, že práce profesorů financí se stále více posouvá směrem k matematickým modelům, které jsou zakotveny v teorii efektivních trhů. Hodnotové investování jde ale svou podstatou poněkud proti tomuto pohledu a i jemu je na univerzitách věnována stále větší pozornost. Jde totiž o přístup, který ukazuje, jak to vypadá v praxi, na rozdíl od teoretických finančních modelů.



Nedochází tedy k tomu, že by se na univerzitách dostávali do sporů ti, kteří se drží teorie efektivních trhů a od nich odvozených tezí na straně jedné, s těmi, kteří se věnují hodnotovému investování na straně druhé? Profesor odpověděl, že teoreticky by spory vést měli, ale praxe vypadá tak, že se „naprosto ignorují“. Greenwald pokračoval s tím, že hodnotovému investování položili základ lidé jako Ben Graham, v osmdesátých letech ale v akademickém světě jasně převažovala teorie efektivních trhů a bylo těžké najít někoho, kdy by hodnotové investování vůbec vyučoval.





V praxi se ale hodnotovému investování začali věnovat lidé jako Mario Gabeli či Warren Buffett a data ukazují, že efektivní trhy jsou jen teorií. Jedním ze způsobů, jak na trzích vydělat více než průměr, je pak podle profesora odklon od obvykle přeceněných populárních růstových akcií, a naopak příklon k opomíjeným a na první pohled nezajímavým hodnotovým akciím. Pokud ale trhy nejsou efektivní, proč i Warren Buffett doporučuje investorům, aby si koupili celý akciový index? Jinak řečeno, proč jim nedoporučuje, aby investovali aktivně, ale pasivně? Profesor na to odpověděl, že pokud má být investor „na té správné straně obchodu“, musí být investorem profesionálním. Musí se specializovat a rozumět tomu, co dělá. V akademickém světě je přitom myšlenka na specializaci úplně ignorována.



Investoři by si měli dávat pozor na to, aby se na základě několika ziskových obchodů nezačali domnívat, že „nyní už rozumí všemu“. Greenwald k tomu dodal, že investoři by měli dobře rozumět tomu, co kupují. A slabé stránky má podle něj i metoda diskontovaného toku hotovosti, která pracuje s projekcemi dalšího vývoje firmy, očekávaným tokem hotovosti a jeho převodem na současnou hodnotu. Podle profesora může tato metoda míchat kvalitní informace s nekvalitními a vést k ignoranci toho, jaké informace například poskytuje rozvaha společnosti.



Na kurzy Greenwalda, kde se vyučovalo hodnotové investování, chodil i Warren Buffett a profesor byl tázán, zda to nějak ovlivňovalo zájem o tyto kurzy. Tedy zda na ně chodilo více studentů v době, kdy se měl ukázat Buffett. Profesor řekl, že by se to tak mohlo zdát, ale data to neukazují – Buffett zájem studentů neovlivňoval. Nevysvětluje to mimořádnou atraktivitou své doby, ale tím, že učí věci, které jinde nalézt nejde. Za příklad zmínil opět analýzu rozvahy či konkurenční situace v odvětví včetně bariér vstupu a podobných faktorů.



Zdroj: Yahoo Finance