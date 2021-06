Víkendář: Otevírání ekonomiky a trh s ropou

Trh má hlad po ropě. Tak vidí současnou situaci na této komoditě Saad Rahim, který působí jako hlavní ekonom ve společnosti Trafigura. Příčinou je podle jeho názoru to, že doposud bylo globální oživení taženo zejména Čínou, ale nyní přebírají jeho otěže Spojené státy s Evropu. Oživení tedy dostává širší geografický základ. K tomu se otevírá sektor služeb a dopravy a stále více lidí opět cestuje, ať po silnicích nebo letadly. Roste tak poptávka po ropě a výsledkem je zmíněný „hlad“.



Podle ekonoma je nabídková strana trhu strukturálně slabá a podinvestovaná, a to již někdy od roku 2014. OPEC má sice nyní volné těžební kapacity, ale Rahim na Bloomberg Markets uvedl, že ani ty nakonec nebudou stačit kvůli zotavení poptávky po pandemii a jejímu následnému posílení na úrovně ještě vyšší. Pak již volné kapacity nebudou a trhy si uvědomí, že byly ztraceny kapacity v zemích, jako je Angola či Mexiko. A na to, aby došlo k expanzi kapacit, bude potřeba vyšších cen ropy.



Znatelné zotavení poptávky po ropě by mohlo být zřejmé již příští rok, ovšem za předpokladu, že nedojde ke zpomalení hospodářského oživení vyvolanému například růstem reálných sazeb. Cena ropy by se mohla dostat na 100 dolarů za barel a ekonom v této souvislosti připomněl, jak rychle vzrostla ze 35 na 75 dolarů za barel. Jakou roli bude v následujících měsících hrát na trhu OPEC?





Rahim míní, že OPEC je nyní spokojen s oživením globální ekonomiky. Kartel disponuje volnými kapacitami a podle ekonoma pomalu navyšuje objem těžby. Může se ale rozhodnout začít zvedat ceny a „testovat poptávkové vody“, aby zjistil, kam až může dostat ceny. Poptávka po ropě by měla být schopná absorbovat i postupné zvýšení těžby v Íránu, které by mělo nastat ve druhé polovině roku.



Graf ukazuje vývoj cen komodit rozdělený na energie a ostatní:



Rahim byl tázán i na vývoj na trhu s mědí. Ten si podle něj nyní na poptávkové straně vybírá určitou přestávku. Ta je dána řadou faktorů včetně přechodně nižších investic ze strany korporátního, ale i vládního sektoru v některých zemích. Projevuje se například nedostatek čipů, který vedl k omezení výroby v některých automobilkách. A přidává se vliv dolaru a signály, které v posledních dnech vysílal Fed.



Tato přechodná epizoda ale podle ekonoma nic nemění na dlouhodobém strukturálním výhledu. Tedy například na tom, že energetická transformace vyžaduje velké množství mědi. Očekává tak, že poptávka po mědi bude dále růst, na což bude reagovat nabídková strana trhu. Nové produkční kapacity ale lze navýšit jen pomalu, podle odborníka to typicky trvá 7 až 10 let.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets