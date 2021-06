Ropa je nejdražší za dva roky a ropné akcie prý pozadu nemusejí být dlouho

Cena severomořské ropy Brent se pohybuje nejvýše za poslední dva roky. Barel se včera vyhoupl na 75 dolarů a dnes je vyšší o dalších půl dolaru. Na pozadí je rychlé utahování trhu s černým zlatem. Zásoby v klíčovém americkém překladišti se podle společnosti Genscape minulý týden opět snížily, tvrdí zdroje. Už předtím však byly nejnižší od loňského března. Další týdenní pokles zásob ropy v USA – v pořadí už pátý – by mohla ukázat také dnešní data americké úřadu EIA.



Brent, který je spolu s americkou WTI hlavním ukazatelem světových cen ropy, zpevnil letos o více než 40 procent. Nahoru ho žene hospodářské zotavování v USA, Evropě a Číně, což podporuje vyšší spotřebu pohonných hmot. Pokud se vzchopí i zájem o cestování, mohl by Brent příští rok vyběhnout na metu 100 dolarů za barel, odhaduje . Také podle druhého největšího nezávislého obchodníka s ropou Trafigura trh lační po ropě. Nad cenovku 100 dolarů by se barel mohl dostat během až půldruhého roku. Skok na tuto úroveň nevylučuje ani .



Rostoucí počet případů koronaviru v Asii ale ukazuje, že zotavování z pandemie se nebude dít všude stejně. Další “medvědí” zprávou jsou informace o přiškrcení soukromých rafinerií v Číně. Druhá série kvót na dovoz ropy pro nezávislé rafinerie byla o zhruba 35 % menší než loni, což nasvědčuje omezenému toku do tohoto sektoru.



Podle odhadů banky na trhu chybí tři miliony barelů denně a Mezinárodní agentura pro energii už OPEC a jeho spojence vyzvala, aby se dodávky pokusily podpořit.



Rusko by ji prý mohlo vyslyšet a pro zasedání rozšířeného ropného kartelu OPEC+, svolaného na příští týden, podle zdrojů navrhuje, aby kartel svoji produkci zvýšil. Moskva prý totiž očekává, že manko v globálních dodávkách bude pokračovat i ve střednědobém horizontu.



Případný ruský návrh na zvýšení produkce by tak Moskvu mohl poslat na opačnou stranu diskuze, než je Saúdská Arábie, která obvykla zaujímá mnohem opatrnější postoj. Nesoulad na názorech na ropnou politiku vedl loni v březnu oba stát k krátké cenové válce, nakonec se ale dohodly na kompromisu.



Cena ropy Brent pro srpnové vypořádání se včera na londýnské burze ICE dostala na nejvyšší hodnoty z intradenního obchodování od dubna 2019. Dnes přidává zhruba jedno procento na 75,56 USD za barel, ukazují generická data Bloombergu.

Vývoj ceny ropy Brent za posledních pět let:

Zatímco ropa se už dokázala vyškrábat na úrovně před pandemií a ještě je zdaleka překonat, o sektoru se to zatím říct nedá. Prohlubují se rozdíl mezi cenami ropy a evropskými energetickými akciemi ukazuje následující graf.

Banka Barclays zmiňuje v této souvislosti nízké marže z rafinační činnosti v době, kdy zájem o cestování pořád vázne, ale také překážky ze strany ESG požadavků na ropné firmy. Nepomohlo ani osekání dividend v sektoru, který je vůči akcionářům tradičně štědřejší. Dividendy by se podle Bloombergu na úrovně před pandemií sice v dohledné době vrátit ještě nemusely, energetické firmy ale vracejí peníze akcionářům skrze zpětné odkupy.



"Evropský sektor ropy a zemního plynu vstupuje do fáze vysoké tvorby hotovosti," domnívají se analytici Goldman Sachs. Podskupina podle nich vytvoří 76 miliard dolarů v tocích volné hotovosti a příští rok jenom o miliardu méně. Pořád to je ale zhruba čtyřnásobek ročního průměru za posledních deset let.

Podle Bank of America začnou evropští ropní obři vracet víc peněz akcionářům od druhého pololetí, hlavně prý Shell.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz