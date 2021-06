Komoditní supercyklus? Ne u všech komodit, říká Fidelity. Budou tu vítězové a poražení

Většině komodit se v letošním roce dařilo. Jejich růst navázal na loňské oživení a investoři se ptají, zda jsme svědky komoditního supercyklu. Podle Fidelity International se ale výhled na komodity značně liší u různých zeměpisných oblastí a odvětví. Které komodity budou vítězi a které poraženými?

Investoři se nyní často ptají, zda komodity vstupují do dalšího supercyklu, nebo do dlouhého období abnormálně silné poptávky. „Ve Fidelity se domníváme, že nedávná výkonnost všech komodit od ropy přes měď až po kukuřici přeřadí na vyšší rychlostní stupeň a od té chvíle budou výnosy pravděpodobně rozptýlenější,“ vysvětluje James Richards Equity Research Analyst z Fidelity International.

„Sledujeme cenové pohyby u téměř 20 druhů komodit a pozorujeme, jak se jejich výkonnost rozchází, a to i přes celkově robustní zisky. Zdá se, že rizika pro globální poptávku rostou, včetně dopadů současné vlny Covidu-19 na rozvíjejících se trzích, jakými jsou Indie nebo Brazílie. Do budoucna se domníváme, že poroste poptávka po energetických komoditách s tím, jak se budou velké ekonomiky znovu otevírat. Na druhé straně poptávku po kovech a zemědělských produktech bude pravděpodobně tlumit mírnější tempo růstu v Číně a ukončování globálního cyklu obnovy zásob.“





Rostoucí poptávka po ropě převýší omezenou nabídku

Růst cen ropy byl působivý, ale rizika zde stále spíše rostou. Někteří sice očekávání u poptávky snižují, naposledy například OPEC, podle Fidelity International ale bude oživení poptávky v druhé polovině roku pravděpodobně vyšší než očekávaná nabídka. OPEC se zavázal pouze k postupnému zvyšování těžby ropy a Fidelity International se domnívá, že se bude prognóz pravděpodobně držet. Většina členů se dohodnutou úrovni produkce disciplinovaně řídí. Americké břidlicové společnosti budou pravděpodobně také pomalu zvyšovat těžbu. Zároveň se soustředí na udržení kázně ve svých rozvahách a jsou opatrné, pokud jde o nové investice do ropných polí.

Na trendu kovů soupeří utahování čínské měnové politiky s přechodem na obnovitelné zdroje

Pro kovy jsou vyhlídky méně růžové, protože velká část poptávky závisí na čínské ekonomice. Její růst může kvůli postupnému zpřísňování měnové politiky čínské centrální banky v příštích 12 měsících zpomalit. „Jednou z protiváh je dekarbonizace, kterou považujeme za důležité téma. Bude hnacím motorem pro udržení několikaletého růstu nad trendem u některých komodit, zejména kovů jako je lithium, nikl a měď, které se používají u elektrických vozidel a jsou součástí řetězců obnovitelných zdrojů energie. Uvidíme však, zda tyto dlouhodobé trendy budou stačit k udržení cen kovů na současné úrovni, pokud běžná poptávka v bližším období oslabí,“ doplňuje James Richards.

U zemědělských komodit může některým stimulům dojít dech

Mezi zemědělskými komoditami vede kukuřice a sójové boby, a to především díky poptávce v Číně. Minulý měsíc americký Department of Agriculture v Pekingu předpověděl, že import kukuřice do Číny pro hospodářský rok 2020-21 vyšplhá na rekordních 28 milionů tun oproti odhadu 7,6 milionu tun z předchozího období.

Některým stimulům však může dojít dech. Například velká část čínské poptávky po kukuřici byla způsobena navýšením počtu prasat, jejichž stavy byly sníženy na polovinu v letech 2018-19 kvůli africkému moru. Podle údajů ministerstva zemědělství se od dubna stavy prasat obnovily na 97,6 % úrovně z konce roku 2017. Zvýšenou poptávku po některých zemědělských produktech bude táhnout výstavba obnovitelných zdrojů nafty v USA – není však jisté, zda toto podpoří ceny při jejich současné úrovni.

Podpoří růst cen komodit inflaci?

Značné posilování komodit vyvolává od počátku roku obavy z inflace a rostoucích nákladů na materiál a stojí za pozornost investorů do všech tříd aktiv. Potenciální rozptyl jejich budoucí výkonnosti může představovat další pohled na globální oživení – a jeho brzdy.



