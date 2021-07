Víkendář: Elektrozávod o jednom běžci se začne měnit

Lucid Motors má prý deset tisíc objednávek pro své elektromobily a jeho ředitel Peter Rawlinson na Yahoo Finance vysvětloval, co to vlastně znamená. Podle jeho slov jde o rezervace s „příslušnou zálohou“, která v některých případech dosahuje i více než 7000 dolarů. Tyto rezervace podle ředitele přicházejí „ze všech možných sektorů“. K tomu Rawlinson dodal, že „ve skutečnosti neexistuje trh elektromobilů, ale jen trh s auty, a na něm elektromobily letos navýší svůj podíl.“ Což je „dobré pro planetu“.



Rawlinson hovořil o otevírání dalších showroomů v New Yorku. Jelikož „vidět znamená uvěřit“, tak nová prodejní místa zvyšují počet objednávek. K tomu firma rozšiřuje své výrobní kapacity, protože chce zrychlit svůj růst. Svět podle jejího ředitele potřebuje zrychlit přechod k „udržitelné mobilitě“.



Lucid Motors by podle jejího ředitele měla začít dodávat své vozy ve druhé polovině roku. Minulý týden přitom začala vytvářet skupinu vozů přímo z výrobní linky, na které bude testovat dosaženou kvalitu. Poté, co tato kvalita dosáhne požadované úrovně, automobilka začne dodávat vozy přímo zákazníkům s tím, že zatím je na cestě ke splnění zmíněného cíle týkajícího se druhé poloviny roku. Následující obrázek ukazuje modelovou nabídku firmy s cenami vozů:



Rawlinson byl tázán i na dopad nedostatku čipů. Odpověděl, že jeho společnost je nakoupila dopředu s cílem omezit rizika. Dva druhy čipů ale i přesto způsobují určité problémy a jde konkrétně o ty, které jsou součástí monitoringu baterií. Firma tak hledá „alternativní zdroje a design“ tak, aby byl i tento problém vyřešen.



K dotazu na široké rozpětí hodnot, které jsou automobilce připisovány a které se často točí kolem počtu vozů prodaných v letošním roce, Rawlinson uvedl, že jeho zajímá delší období. Právě v něm se podle jeho názoru ukáže skutečná hodnota Lucid Motors založená na nových technologiích. K tomu ředitel dodal, že on se nenechá zatáhnout do zavádějících úvah týkajících se krátkého období.





Jak mohou společnost ovlivnit další automobilky, které plánují mohutné investice do elektromobility? Rawlinson řekl, že to v něm žádné obavy nebudí a jde naopak o celkově pozitivní jev, protože to přispěje k rozvoji elektromobility. Nakonec pak podle něj o úspěchu rozhodnou použité technologie. „Bývá opomíjeno, že jde o technologický závod. Nyní se jej účastní jen jeden běžec, a tím je . To vysvětluje, proč má tak velkou kapitalizaci a výjimečnou pozici,“ uvedl Rawlinson. Ovšem s tím, že Lucid Motors má také výjimečnou technologii a chce se do závodu přidat.



Zdroj: Youtube, Yahoo Finance; Foto: Lucid Motors