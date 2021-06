Elektromobilita má před sebou slibnou budoucnost. Investoři by ale měli dobře vybírat, varuje Fidelity

Od vypuknutí pandemie Covid-19 jsme u elektromobilů svědky vlny optimismu. Vlády velkých zemí po celém světě zavádějí mezi ústřední body svých strategií ekologická opatření a ekologické investování. Přestože se pozornost soustředila zejména na klimatickou politiku USA nebo Evropy, tak i Čína se zavázala k dekarbonizaci. Ceny baterií pro elektromobily klesají rychleji, než se očekávalo, a tak by mohl čínský elektromobilový průmysl oproti současným odhadům ještě více zrychlit. Ačkoli věříme, že čínský růst trhu elektromobilů má před sebou slibnou budoucnost, kořist nebude rozdělena rovnoměrně. Pravděpodobně totiž zvítězí společnosti z přední části hodnotového řetězce, které mají lepší konkurenční pozici.

Více než 40 procent elektromobilů v Číně do roku 2030

Na hlavních trzích sílí pobídky k dekarbonizaci a k širšímu využívání elektromobilů. V Evropě se rychle šíří „Green Deal“, který má do roku 2050 zajistit klimatickou neutralitu regionu, přičemž klíčovou součástí tohoto plánu je udržitelná mobilita. Podpořit prodej nízkoemisních vozidel má konkrétně instalace nabíjecích portů pro elektromobily.

V USA by se podle plánů prezidenta Joea Bidena měly do roku 2035 snížit emise skleníkových plynů na polovinu (oproti úrovni z roku 2005) a znečištění uhlíkem z dopravy díky menším emisím výfukových plynů a poskytnutím finančních prostředků na dobíjecí infrastrukturu. Čínský prezident Si Ťin-pching prohlásil, že cílem Číny je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060 a že „ekologické" automobily by měly do roku 2035 tvořit veškerý prodej vozů.

„Vzhledem k těmto skutečnostem se domníváme, že míra rozšíření elektromobilů bude celosvětově vyšší, než se ještě před rokem očekávalo. V Číně by míra rozšíření elektromobilů mohla do roku 2030 přesáhnout 40 procent,“ říká Sherry Qin, Research Analyst z Fidelity International.

Investoři by měli dobře vybírat

Po vypuknutí pandemie covid-19 se růst počtu elektromobilů zrychlil díky prudkému navýšení vládní podpory. V Evropě to znamenalo vysoké dotace, včetně 3,2 miliardy USD ve Spojeném království na dobíjecí infrastrukturu, vývoj a výrobu elektromobilů a 5 miliard USD v Německu, které pomohly překonat krizi způsobenou koronavirem a umožnily investovat do elektromobilů.

Důležité je, že ceny baterií, které tvoří největší část nákladů u elektromobilů, klesaly v letech 2019–2020 rychleji, než se očekávalo. Podle průzkumu za rok 2020, který provedla společnost BNEF, byly ceny baterií v roce 2020 o 13 procent nižší než v roce 2019, a to zejména díky vyššímu prodeji elektromobilů. Na trh byly zároveň uvedeny účinnější baterie.



Zdroj: BloombergNEF, prosinec 2020.

Tyto dva faktory, dotace a nižší náklady na baterie, podpořily také čínský elektromobilový průmysl. To následně vedlo ke zvýšení nadšení kapitálových trhů pro tento sektor, příchodu nových účastníků na trh a ke zvýšení konkurence.

„Očekáváme, že to pomůže dodavatelskému řetězci elektromobilů ještě více snížit náklady, čímž by bylo vlastnictví elektromobilů pro spotřebitele atraktivnější. Ne všechny zúčastněné strany však budou odměněny stejně. Mohli bychom být svědky toho, že zvýšená konkurence na trhu s elektromobily sníží návratnost kapitálu a akcionáři některých společností by mohli prodělat. Investoři si tak budou muset vybírat, kam budou investovat,“ vysvětluje Sherry Qin.

Zdroj: China Passenger Care Association, 2021.

Větší šanci mají výrobci baterií, malou naopak výrobci elektromobilů

V dodavatelském řetězci elektromobilů mají větší šanci na úspěch ty společnosti, které mají konkurenční výhodu. Odvětví s vyššími vstupními bariérami, technologickým prvenstvím nebo nákladovými výhodami mají lepší předpoklady k ochraně svých tržních podílů a marží. Společnosti v přední části řetězce, konkrétně firmy vyrábějící baterie, jako je čínská Contemporary Amperex Technology a korejská LG Chem, by mohly těžit ze své velikosti, technologií a vedoucího postavení na trhu. Čínská společnost Wuxi Lead Intelligent Equipment dodává zařízení výrobcům baterií a má hluboké technologické znalosti a spolupracuje se svými zákazníky.

Na druhou stranu společnosti, které se zaměřují čistě na výrobu elektromobilů, mají jen málo konkurenčních výhod a jsou nejvíce ohroženy nováčky z tohoto odvětví. Společnost NIO je v tisku často zmiňována jako čínská , ale nemá stejné technologické znalosti ani není tak rozšířená, v důsledku čehož se může zůstat vedlejším hráčem. Li Auto používá technologii prodlužování dojezdu vozidel s běžným palivem, která dobíjí baterii vozidla za jízdy. Tato strategie by však mohla být narušena, pokud se elektromobily s bateriemi a nabíjecí infrastruktura budou zlepšovat rychleji, než se očekává.

Velký prostor pro růst

Odvětví elektromobilů je pro dlouhodobé investory zajímavé díky strukturálnímu trendu elektrifikace automobilů, protože vlády se výslovně zavazují k cílům dekarbonizace na několik desetiletí a vyčleňují značné částky na její realizaci. Elektromobily jsou také nezbytným předpokladem rozvoje inteligentních vozů a plně autonomního řízení. Konvenční 12V autobaterie používané ve většině dnešních vozidel spalujících benzin nestačí k podpoře výpočetních a snímacích požadavků autonomních automobilů, proto jsou vysokonapěťové architektury hybridních a (plně) elektrických automobilů pro autonomii klíčové.

„Věříme, že elektromobily na trhu s vozidly časem získají většinový podíl. Rozšíření elektromobilů na čínském trhu osobních vozidel je v současné době nižší než 6 procent, takže potenciál dlouhodobého růstu je značný,“ uzavírá Sherry Qin.

Zdroj: Fidelity International