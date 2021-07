Volvo přejde do roku 2030 na elektromobily, spolupracuje s Northvolt

Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars představil rozsáhlý harmonogram, jak do roku 2030 přejde pouze na vozy poháněné elektřinou. Plán předpokládá dosažení prodeje 600.000 elektromobilů v polovině dekády a stavbu obří továrny na baterie v Evropě.



Volvo Cars je součástí čínské společnosti Geely Holding Group. Plán přechodu na elektrický pohon následuje poté, co letos v únoru sešlo z fúze švédské automobilky s mateřskou Geely Automotive, jejíž akcie se obchodují na burze v Hongkongu. Šéf Volva Hakan Samuelsson ve středu uvedl, že automobilka zvažuje do konce roku vstoupit na burzu ve Stockholmu.



"Naším cílem je vyrábět co nejvíce bezpečná auta za užití všech dostupných technologií," řekl dále Samuelsson. Jako příklad použitých technologií uvedl počítačovou techniku společnosti či laserové senzory LiDAR od firmy Luminar Technologies.



Na nových elektrických vozech Volvo Cars spolupracuje se svým švédským partnerem Northvolt. Ten má po roce 2025 začít dodávat baterie, které umožní dojezd přes 1000 kilometrů a mnohem rychlejší dobíjení.



Volvo Cars a Northvolt plánují v roce 2026 postavit v Evropě továrnu na výrobu baterií. Její výrobní kapacita by od roku 2026 mohla činit až 50 gigawatthodin (GWh) ročně. To znamená baterie pro 500.000 i více aut v závislosti na velikosti baterií.