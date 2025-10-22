Tesla hlásí po dvou čtvrtletích poklesu v řadě růst tržeb o 12 procent

Působivé, lepší než očekávané tržby, zato horší zisk, který je meziročně nižší, a dokonce pod odhadem Wall Street. Na druhé straně bohatý free cash flow. Tak by se ve zkratce daly shrnout hospodářské výsledky Tesly za třetí čtvrtletí. Akcie v aftermarketu reagovaly mírným poklesem bezmála o 1,5 procenta.
Zatímco trh očekával, že celkové tržby Tesly dosáhnou ve třetím kvartálu 26,2 miliardy dolarů, tak skutečné číslo je nakonec téměř o dvě miliardy vyšší, což oproti loňskému roku znamená 12procentní růst. Po dvou čtvrtletích poklesu tak přišel znovu růst. Meziročně stouply také tržby v automotive, a to o šest procent na 21,2 mld. USD.
Opačným směrem se však vydal upravený zisk na akcii, který meziročně klesl o 31 procent na 50 centů při konsenzu analytiků o čtyři centy vyšším.
Lehce nad očekáváním skončila hrubá marže, jež činila rovných 18 procent. Výrazně lepší oproti odhadům pak je free cash flow. měla ve třetím kvartálu k dispozici téměř čtyři miliardy dolarů (meziročně +46 %), zatímco trh počítal pouze s 1,25 mld. USD.
Konec třetího čtvrtletí se časově shodoval s vypršením federálních daňových úlev pro elektromobily, které administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila. To vyšvihlo tržby Tesly nahoru, protože spotřebitelé se na poslední chvíli snažili vládních pobídek před jejich vypršením využít, píše CNBC.
I přes návrat k celkovému růstu bylo však třetí čtvrtletí amerického výrobce elektromobilů poznamenáno pokračujícím propadem prodejů v Evropě, který způsobil jednak odpor veřejnosti vůči šéfovi Tesly Elonu Muskovi, respektive k jeho politickému vměšování a jednak levnější konkurence (BYD, Volkswagen), dodává CNBC.
Co se týče nových zpráv ohledně robotaxi, tak nezveřejnila nic konkrétního. Pouze uvedla, že spustila "službu jízdy na zavolání v oblasti Bay Area (San Francisco) pomocí technologie Robotaxi".
Společnost dále uvedla, že cílí na zahájení "hromadné výroby" Cybercab, těžkých elektrických nákladních vozidel Semi a nového bateriového systému skladování energie zvaného Megapack 3 v příštím roce, a že nyní buduje "výrobní linky první generace" pro humanoidní roboty Optimus.