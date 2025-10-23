Hledat v komentářích

Detail - video

Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany

23.10.2025 18:51
Autor: Redakce, Patria.cz

Zlato po historickém rekordu prochází korekcí, pražská Moneta překvapila ziskem, ale i tak jde do strany, a v zámoří padá Tesla i Netflix. Makléř Jaromír Strnad z Patria Finance v aktuálním Traders Talk komentuje současné dění na trzích — od bezpečných přístavů ,přes americké technologické giganty, až po kvantové počítače, které přitahují pozornost i přes své vysoké riziko.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
Obsah:
00:00:20 Korekce na zlatu a bezpečné přístavy
00:02:51 Výsledky Monety
00:04:32 Výsledky Netflixu
00:07:46 Výsledky Tesly
00:11:42 Kvantové počítače jako nově žádaný sektor
00:13:00 Tipy makléře

Zlato si po rekordu bere pauzu

Po dosažení historického maxima 4 381 USD za trojskou unci přišla na zlatu korekce přes 5 %. Přesto se jeho cena drží nad hranicí 4 000 USD. Podle Jaromíra Strnada ale nejde o skutečnou „ozdravnou korekci“. „Za ozdravnou bych považoval spíš 10–20 %,“ říká s tím, že 5 % je spíše přirozené vydechnutí po dlouhém růstu. Fundamenty podle něj zůstávají pro zlato příznivé: očekávané snížení sazeb Fedu, slabý dolar a pozice zlata jako bezpečného přístavu ve volatilních časech.

Vedle zlata posiluje i švýcarský frank – další tradiční útočiště investorů. A co další bezpečné přístavy? „Historicky to býval i dolar nebo ropa. Ale to jsou doby minulé,“ dodává Strnad.

Moneta překvapila ziskem, reakce trhu byla vlažná

Výsledková sezóna dorazila i na pražskou burzu. Moneta Money Bank oznámila silný kvartál – čistý zisk přes 1,8 miliardy , o 8 % nad konsenzem trhu. Výnosy z úroků i poplatků rostly, provozní náklady zůstaly stabilní. Reakce investorů? Vlažná.

„Trh už všechno čekal. To klíčové, co investory zajímá, je dividenda,“ vysvětluje Strnad. Moneta sice oznámila mimořádnou dividendu 4 na akcii, ale s tou již investoři počítali. Navíc se akcie obchoduje nad cílovými cenami analytiků. „To vysvětluje, proč se kurz moc nehýbe,“ uzavírá Strnad.

Dobrý obsah Netflixu zatížily odpisy

Americký Netflix překonal očekávání trhu v tržbách (o 17 %), ale zklamal v čistém zisku – ten byl o 15 % nižší kvůli odpisům v Brazílii. Akcie reagovaly prudkým propadem o 10 %, přesto analytici zůstávají optimističtí. „Výhled i investice do reklamy a obsahu jsou pozitivní. Cílové ceny jsou až o 20 % výš než aktuální kurz,“ říká Strnad a dodává, že po poklesu může jít o příležitost k nákupu.

Netflix sází na silný čtvrtý kvartál – mimo jiné díky nové sérii Stranger Things a exkluzivním přenosům NFL. „Za práva na jeden zápas NFL zaplatil kolem 80 milionů dolarů. To ukazuje, jak vážně bere diverzifikaci obsahu,“ doplňuje Strnad.

Tesla - rekordní tržby, ale klesající marže

Další gigant, který zveřejnil výsledky, je Tesla. Ačkoliv dosáhla rekordních tržeb a doručila téměř půl milionu vozů za kvartál, investory zklamala hrubá marže 15,4 % – nejnižší za poslední roky (v době covidu přes 30 %). Důvod? Končící vládní dotace 7 500 USD na nákup elektromobilů v USA a tlak na konkurenci.

„Tesla to nebude mít lehké. Konkurence roste, ať už z Číny, nebo od značek jako Ford a GM,“ říká Strnad. Musk přesto v konferenčním hovoru mluvil o plánech: rozšíření robotaxi z Austinu do dalších měst a vývoj humanoidního robota Optimus. Přesto se akcie Tesly obchodují nad 12měsíčním průměrem cílových cen o 17 % a většina analytiků drží doporučení „držet“.

Nové téma - kvantové počítače

Překvapivě roste zájem klientů o téma kvantových počítačů. „Na to, jak rizikové jsou technologické akcie, je to zajímavé. Ale společnosti jako D-Wave nebo Rigetti jsou teď horkým zbožím,“ říká Strnad. Zmiňuje i firmu IonQ, která patří k nejvíce sledovaným titulům v oblasti kvantového výzkumu. „Neberu to jako investiční tipy, ale rozhodně jako sektory, které stojí za sledování,“ doplňuje. Zájem o tyto firmy může souviset i s nedávným prohlášením Donalda Trumpa, že chce investovat do společností s kvantovými počítači.

Strnadovi favoriti

Na závěr přidává makléř i pár osobních preferencí. „Stále věřím polovodičům – NVIDIA, AMD. A z dalších firem třeba Uber, který podle mě předběhl Teslu v oblasti robotaxi,“ říká Strnad. Dalším zajímavým titulem je podle něj Duolingo, online platforma pro výuku jazyků. „Je to růstová firma s jasným produktem a přitažlivým byznysem,“ uzavírá makléř.

 

