Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany

Zlato po historickém rekordu prochází korekcí, pražská Moneta překvapila ziskem, ale i tak jde do strany, a v zámoří padá i . Makléř Jaromír Strnad z Patria Finance v aktuálním Traders Talk komentuje současné dění na trzích — od bezpečných přístavů ,přes americké technologické giganty, až po kvantové počítače, které přitahují pozornost i přes své vysoké riziko.
Obsah:
00:00:20
Korekce na zlatu a bezpečné přístavy
00:02:51
Výsledky Monety
00:04:32
Výsledky Netflixu
00:07:46
Výsledky Tesly
00:11:42
Kvantové počítače jako nově žádaný sektor
00:13:00
Tipy makléře
Zlato si po rekordu bere pauzu
Po dosažení historického maxima 4 381 USD za trojskou unci přišla na zlatu korekce přes 5 %. Přesto se jeho cena drží nad hranicí 4 000 USD. Podle Jaromíra Strnada ale nejde o skutečnou „ozdravnou korekci“. „Za ozdravnou bych považoval spíš 10–20 %,“ říká s tím, že 5 % je spíše přirozené vydechnutí po dlouhém růstu. Fundamenty podle něj zůstávají pro zlato příznivé: očekávané snížení sazeb Fedu, slabý dolar a pozice zlata jako bezpečného přístavu ve volatilních časech.
Vedle zlata posiluje i švýcarský frank – další tradiční útočiště investorů. A co další bezpečné přístavy? „Historicky to býval i dolar nebo ropa. Ale to jsou doby minulé,“ dodává Strnad.
Moneta překvapila ziskem, reakce trhu byla vlažná
Výsledková sezóna dorazila i na pražskou burzu. Moneta Money Bank oznámila silný kvartál – čistý zisk přes 1,8 miliardy Kč, o 8 % nad konsenzem trhu. Výnosy z úroků i poplatků rostly, provozní náklady zůstaly stabilní. Reakce investorů? Vlažná.
„Trh už všechno čekal. To klíčové, co investory zajímá, je dividenda,“ vysvětluje Strnad. Moneta sice oznámila mimořádnou dividendu 4 Kč na akcii, ale s tou již investoři počítali. Navíc se akcie obchoduje nad cílovými cenami analytiků. „To vysvětluje, proč se kurz moc nehýbe,“ uzavírá Strnad.
Dobrý obsah Netflixu zatížily odpisy
Americký překonal očekávání trhu v tržbách (o 17 %), ale zklamal v čistém zisku – ten byl o 15 % nižší kvůli odpisům v Brazílii. Akcie reagovaly prudkým propadem o 10 %, přesto analytici zůstávají optimističtí. „Výhled i investice do reklamy a obsahu jsou pozitivní. Cílové ceny jsou až o 20 % výš než aktuální kurz,“ říká Strnad a dodává, že po poklesu může jít o příležitost k nákupu.
Netflix sází na silný čtvrtý kvartál – mimo jiné díky nové sérii Stranger Things a exkluzivním přenosům NFL. „Za práva na jeden zápas NFL zaplatil kolem 80 milionů dolarů. To ukazuje, jak vážně bere diverzifikaci obsahu,“ doplňuje Strnad.
- rekordní tržby, ale klesající marže
Další gigant, který zveřejnil výsledky, je . Ačkoliv dosáhla rekordních tržeb a doručila téměř půl milionu vozů za kvartál, investory zklamala hrubá marže 15,4 % – nejnižší za poslední roky (v době covidu přes 30 %). Důvod? Končící vládní dotace 7 500 USD na nákup elektromobilů v USA a tlak na konkurenci.
„Tesla to nebude mít lehké. Konkurence roste, ať už z Číny, nebo od značek jako a ,“ říká Strnad. Musk přesto v konferenčním hovoru mluvil o plánech: rozšíření robotaxi z Austinu do dalších měst a vývoj humanoidního robota Optimus. Přesto se akcie Tesly obchodují nad 12měsíčním průměrem cílových cen o 17 % a většina analytiků drží doporučení „držet“.
Nové téma - kvantové počítače
Překvapivě roste zájem klientů o téma kvantových počítačů. „Na to, jak rizikové jsou technologické akcie, je to zajímavé. Ale společnosti jako D-Wave nebo Rigetti jsou teď horkým zbožím,“ říká Strnad. Zmiňuje i firmu IonQ, která patří k nejvíce sledovaným titulům v oblasti kvantového výzkumu. „Neberu to jako investiční tipy, ale rozhodně jako sektory, které stojí za sledování,“ doplňuje. Zájem o tyto firmy může souviset i s nedávným prohlášením Donalda Trumpa, že chce investovat do společností s kvantovými počítači.
Strnadovi favoriti
Na závěr přidává makléř i pár osobních preferencí. „Stále věřím polovodičům – NVIDIA, AMD. A z dalších firem třeba Uber, který podle mě předběhl Teslu v oblasti robotaxi,“ říká Strnad. Dalším zajímavým titulem je podle něj Duolingo, online platforma pro výuku jazyků. „Je to růstová firma s jasným produktem a přitažlivým byznysem,“ uzavírá makléř.