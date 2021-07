Pět trendů na trzích, které byste teď neměli minout

Investoři si v letošním prvním pololetí užívali jízdu, ve které bezpříkladné ekonomické stimuly, hvězdný růst ziskovosti a otevírající se americká ekonomika popohnaly široký americký index S&P 500 na rekordní maxima. Za první pololetí se zvedl o 14 procent, což je výkonnost, kterou měl za poslední dvě desetiletí jenom jednou. Jak se budou ceny aktiv pohybovat v druhé polovině roku? Nápovědou může být několik trendů, které vyjmenovává agentura Reuters. A není to jen zrychlující inflace...

Překvapení v datech z ekonomiky?

Americká ekonomika se vrací k předpandemickým hodnotám růstu a pro budoucí data může být složité překonat očekávání na ně kladená. Síla růstu americké ekonomiky byla podle řady analytiků přitom hlavním motorem akciového růstu.

Také ziskovost firem po dramatickém zotavení v prvním kvartálu pravděpodobně poroste pomaleji. Zisk ve třetím kvartálu by mohly růst odhadem o 24,2 procenta. Silně to kontrastuje s předpokládaným růstem o 64,0 procent za druhé čtvrtletí, jak ukazují data I/B/E/S od společnosti Refinitiv.

Index společnosti , který měří stupeň, do kterého data překonávají nebo nedosahují na odhady ekonomů, stojí na 16,4 bodu. Loni v červenci se dotkl rekordního maxima 270,8 bodu.

Býčí nálada v revizi

Optimismus investorů nad výkonností cen akcií na nadcházejících šest měsíců v posledních týdnech opadl. I přesto, že trhy vyrostly na nová maxima.

Podle průzkumu, který uskutečnila Americká asociace individuálních investorů, se zhruba 40 procent respondentů domnívá, že akcie v dalších šesti měsících porostou. V polovině dubna to bylo 56,9 procenta.

Někteří analytici to považují za potenciální pozitivní znamení pro akcie, protože nadměrný optimismus (relativně k medvědímu postoji) může být signálem, že trh by mohl být překoupen.

Výnosový spread

Investoři také sledují americký dolar, který po nečekaně jestřábím obratu ve Fedu během jeho pravidelného měnového zasedání v červnu ke koši měn vyrostl o 2,5 procenta.

I když výnosy státních dluhopisů po zběsilé rally v úvodu tohoto roku skomírají, rozdíl mezi referenčním výnosem 10letého amerického státního dluhopisu a jeho německým protějškem se stejnou splatností zůstávají v blízkosti předpandemických úrovní. To je voda na mlýn atraktivity amerického dolaru vůči euru pro investory, kteří hledají výnosy. Americkou měnu by to mohlo podporovat i ve druhém pololetí.



Inflační hlídka



Jeden z nejzásadnějších faktorů, které utvářejí odhady investorů na různá aktiva, je inflace a to, zda ji Fed omezí tím, že začne odnímat svoji uvolněnou měnovou politiku dříve, než se dosud čekalo.

Očekávání rostoucích cen zamířila nahoru, takže se zvýšily také rozdíly mezi nominální hodnotou výnosu amerického státního cenného papíru a TIPSy, tedy papíry stejné splatnosti chráněné proti inflaci v ekonomice.



Hra na růst chytá druhý dech

Nárůst růstových akcií od začátku druhého čtvrtletí vedl k těsnějšímu rozdílu ve výkonnosti mezi nimi a takzvanými hodnotovými akciemi. Ty zamířily nahoru už dříve v tomto roce poté, co se jim roky příliš nedařilo.

Obavy z potenciálně více jestřábího Fedu a neschopnost amerických dluhopisových výnosů navázat na epickou rally v prvním čtvrtletí pomohl růstovým akciím a dolehl v posledních týdnech na hodnotu.

Zdroj: Reuters