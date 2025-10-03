Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
I příští rok stále „přechodná“ inflace?

I příští rok stále „přechodná“ inflace?

03.10.2025 17:36
Autor: Jiří Soustružník

Podle predikcí Commerzbank (CB) se inflace v USA v příštím roce bude držet nad 3 % (viz čtvrteční úvaha), tedy znatelně nad cílem Fedu. Na trzích a v médiích se ale nehovoří o udržování současné úrovně sazeb, neřkuli o jejich zvyšování. Naopak, jejich další pokles je brán za danou věc, jde jen o to o kolik. Co na této rovině čeká CB? Dnes na toto téma s pár souvisejícími příběhy.

Predikce CB samozřejmě nemusí vyjít, samotné vedení Fedu asi počítá s větším přiblížením se inflace cíli ve výši 2 %. K tomu se po čase zase s větší intenzitou hovoří o slábnutí trhu práce, či celé ekonomiky. Dohromady to dává prostor pro ony úvahy o klesajících sazbách. Co čeká uvedená CB? Následující tabulka ukazuje, jak to její ekonomové vidí na straně krátkodobých a dlouhodobých sazeb v USA a v eurozóně:

0

Na konci příštího roku by se tedy sazby Fedu měly podle CB pohybovat na 2,5 %. S odhadem sazeb neutrálních, se kterými lze sazby skutečné porovnávat ve snaze nějak odhadnout vliv monetární politiky, je to již nějakou dobu ještě ošemetnější než v dobách stálých. Nicméně se mi zdá, že jen málo odhadů by bylo pod 2,5 %. Takže pokud by sazby skutečné klesly na 2,5 %, je docela pravděpodobné, že by se dostaly do menší, či větší stimulace. Nyní se přitom pravděpodobně nachází stále v restrikci, i když podle některých odhadů sazeb neutrálních zase ne tak velké.

Šlo by tedy o znatelný posun v monetární politice, respektive její „kvalitativní“ části. A posun pozoruhodný právě s ohledem na to, že inflace (minimálně podle CB) bude příští rok na 3 %. Při současných sazbách, nebo o něco nižších se dá stále uvažovat jako o byť jen mírné restrikci a tudíž tlaku na nižší inflaci. U oněch 2,5 % by to již vyžadovalo notnou dávku kreativity. CB přitom nečeká žádný velký útlum ekonomiky, který by stál proti touze snížit inflační tlaky. Jak to vše tedy ve světě podle CB zapadá dohromady? Významnou roli podle ní bude hrát politický tlak na Fed, projevující se i ve změně složení jeho vedení.

Já bych k uvedenému poznamenal, že když se po roce 2020 hovořilo o přechodné inflaci, byla to ze zpětného pohledu chyba. Přesněji řečeno, přechodná vysoká inflace skutečně byla, ale ne tak rychle, jak odhadoval Fed (a třeba i já). Nyní se stále předpokládá, že inflace pohybující se znatelně nad 2 % je přechodným jevem – Fed formálně nijak nemění svůj cíl ve výši 2 %. A jeho současní (!) zástupci opakovaně zdůrazňují, že monetární politika bude nastavována tak, aby bylo cíle dosaženo.

Jenže je otázka, kdy neustále oddalované dosažení cíle znamená, že tento cíl ztrácí na relevanci. Současná „chyba“ v odhadu přechodnosti by pak byla kvalitativně něco jiného, než ta předchozí. Tehdy šlo spíše o špatný odhad, nyní spíše stále více o neochotu. Možná stále opodstatněnou ve světle alternativ a jejich nákladů. Možná ale méně ale méně opodstatněnou.

Připomenu ještě , že pro akcie nejsou zase tak důležité krátkodobé sazby, ale výnosy dlouhodobějších dluhopisů, U nich CB čeká růst na 4,3 %. Což by velice pravděpodobně pro akcie nebylo žádné drama. V tomto čísle jsou ovšem úmyslně, či neúmyslně následující dva předpoklady: Dluhopisové trhy nebudou v podstatě vůbec (i.) znepokojeny fiskální a dluhovou dynamikou a (ii) oním oddalováním dosažení inflačního cíle či dokonce jeho formálnější bagatelizací.

 

Čtěte více:

Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
02.10.2025 17:02
Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
Ve středu jsme vedle valuací světových akciových trhů trochu rozebíral...
PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
03.10.2025 10:27
PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
Rozkolísaný geopolitický vývoj významně ovlivňuje dění na finančních t...
Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
03.10.2025 15:59
Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
JPMorgan se podle CNBC snaží přeměnit na banku intenzivně využívající ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.10.2025
17:36I příští rok stále „přechodná“ inflace?
16:34Reuters: Ocenění start-upů zaměřených na AI často neodpovídá tržbám
15:59Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
14:58Jeff Bezos: Umělá inteligence je v "sektorové bublině", ale je skutečná a změní každé odvětví
14:00Volební místnosti se otevřely
12:54ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:16Úvahy o zvýšení úrokových sazeb jsou předčasné, plyne ze záznamu jednání ČNB
12:16Raketový růst Alibaby ještě nemusí být u konce, tvrdí manažeři fondů  
11:46FAO: Světové ceny potravin mírně klesly, hlavně kvůli cukru a mléčným výrobkům
11:42Data nejsou rizikem, takže akcie pokračují v postupném nárůstu  
10:27PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
8:52V Česku začíná volební víkend, Francie řeší rozpočtovou krizi a evropské futures jsou v zeleném  
8:42Rozbřesk: Strany se před volbami vesměs vyhýbají otázce vyšších daní
6:06Evropské banky rostou už dvanáct čtvrtletí v řadě. Analytici čekají další zisky  
02.10.2025
22:01Americké trhy na historických maximech i přes shutdown  
17:02Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
16:31Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká  
16:20Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
15:01Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
14:39Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět