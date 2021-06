Zelená energie i kybernetická bezpečnost. Do jakých trendů podle Citi investičně skočit?

Hledat příležitosti v aktuálních trendech a vydělat jejich pomocí peníze. Svoje tipy na „nezadržitelné“ trendy poslala investorům americká banka .

Pokud jde o globální trendy, alternativní a zelené zdroje energií jsou podle americké banky v současnosti „velice produktivní“, uvedl podle CNBC Ken Peng, šéf investičních strategií pro Asii a Tichomoří v Private Bank. Na udržitelný rozvoj se soustředí vlády po celém světě, od Číny po Evropu, podotkl. Tento sektor byl ale podle něj v roce 2020 už trochu horký, protože investoři se do něj tlačili s vypůjčenými penězi. Od ledna ale svoje pozice opouštěli a trh do května spadl o 40 %.

„Domnívám se, že to nyní je velmi zajímavá příležitost naskočit do tohoto trendu. Velkou část příští dekády tu bude pravděpodobně s námi,“ podotkl také.

„Enormní důraz“ na udržitelné a zodpovědné investování budou během příští dekády klást především mladší investoři, domnívá se David Bailin, investiční ředitel v Global Wealth. Soustředění na zisky už prý nebude to jediné. Přihlížet budou k tomu, jak se firmy staví k životnímu prostředí, zaměstnancům a dokonce i k politice. Nejdůležitější budou podle něj trendy jako změna klimatu a sociální spravedlnost, včetně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a technologiím.

„Ve všech těchto oblastech podle mě nastane v příštích pěti až deseti letech neobvyklý růst,“ uvedl Bailin.

Investice tohoto typu, známé pod hlavičkou ESG, jsou na vzestupu. Investiční zájem o ně se začal zvedat už v roce 2018 a momentum je i nadále silné, uvedla v příspěvku na svém webu z letošního dubna. Přispět k tomu svou měrou mohla také pandemie Covid-19. Některé fondy obnovitelných zdrojů, hlavně solární, přinesly loni i více než 100% návratnost. Společnost minulý měsíc uvedla, že do roku 2030 by mohly dosáhnout 1 bilionu dolarů.

Součástí debaty kolem ESG je také schopnost firem reagovat na rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, uvedl Bailin. „Je tu podle mě tento nezastavitelný trend, se kterým je spojena většní potřeba obrany, což vyvolává větší výdaje v této oblasti,“ podotkl. Tento typ investic ale může být také spojen s jedním „podstatným“ rizikem: kybernetická bezpečnost může obsahovat také velmi významnou vojenskou složku, podotkl.

„Nepoužívají ji pouze korporace, ale také armáda k tomu, aby zneškodnila infrastrukturu protivníků,“ uvedl. Pro je to podle něj oblast zvýšené opatrnosti, „ale také oblast, kam lze aktuálně investovat“.

Bez překážek ale nejsou ani investice do zelených projektů, poznamenala už letos na jaře . Návratnost kapitálu generovaná obvykle zelenými aktivy je na další časové období a může mít nižší míru návratnosti, než dosud historicky měly investice do tradičních energií a infrastruktury. Reálně vzato mohou být investice do zelených aktiv rizikovější i z dalších důvodu: schvalování projektů totiž podléhá hodnocení environmentálního a dalších dopadů. Období veřejné konzultace přitom mohou trvat dlouho a souhlas není vždy zaručen.

Nejistotu může vyvolávat i nedostatečná shoda na tom, co všechno je považováno za zelené. EU má svou taxonomii udržitelných činností, která byla loni uveřejněna v Úředním věstníku. Tato klasifikace vyjasňuje, co je a není environmentálně udržitelná činnost. I průpis takto komplexního klasifikačního systému do legislativy by podle mohl vytvářet nejistotu, jinak má ale tento systém našlápnuto k tomu stát se jedním z těch, které přijme i širší investiční veřejnost.

Tato dekáda by tak podle analytiků mohla přinést tři velké přerody týkající se ESG: standardizaci korporátního reportingu, zavedení regulatoriky na globální úrovni, která bude usměrňovat, jak kapitálové trhy umožňují toky udržitelných financí a transfery rizik, a přepracování datové architektury na straně kupců i prodávajících tak, aby zahrnovaly také ESG data.

