Hackeři, kteří jsou za útokem na firemní systémy, chtějí 70 milionů dolarů

Hackeři, kteří zřejmě stojí za víkendovým kybernetickým útokem na stovky firem i veřejných organizací nejen ve Spojených státech, požadují 70 milionů dolarů (asi 1,5 miliardy Kč). S odkazem na informace na blogu, který obvykle používá kybernetický gang REvil, to dnes uvedla agentura Reuters.



Hackeři podle tiskových agentur nejspíš v pátek pronikli do hojně využívaného nástroje od amerického softwarového dodavatele Kaseya, který slouží IT odborníkům ke správě serverů, desktopů, síťových zařízení či tiskáren. Nástroj s názvem VSA pak upravili a skrze něj spustili vlnu útoků typu ransomware na cíle, které jej využívají. Podle agentury Reuters byly zasaženy stovky firem i veřejných organizací v desítce zemí, rozsah ale zatím není zcela znám.



Kybernetický útok zasáhl nejen firmy, ale i školy nebo cestovní kanceláře. Obětí útoku je pravděpodobně také obchodní řetězec Coop, který musel kvůli tomu ve Švédsku v pátek zavřít asi 500 prodejen.



Skupina REvil je proslulá četnými hackerskými útoky a žádostmi o vysoká výkupné a podle analytiků má kořeny v Rusku. Podle amerických vyšetřovatelů stála tato skupina mimo jiné za nedávným útokem na největšího světového výrobce masa JBS, který v zájmu ochrany zákazníků nakonec hackerům zaplatil asi 11 milionů dolarů (237 milionů Kč).



REvil je jedna z nejnebezpečnějších podobných skupin, která má na svědomí desítky masivních útoků, sdělil ČTK regionální ředitel bezpečnostní firmy Check Point Software Technologies Peter Kovalčík.



"Letošek zatím bohužel boří rekordy. V posledních 12 měsících došlo k rekordnímu nárůstu ransomwarových útoků o 93 procent, v České republice se oproti minulému roku celkový počet kyberútoků více než zdvojnásobil," dodal Kovalčík. Podle něho je jasné, proč si hackeři zvolili k útoku tento víkend.



"Cílení podobných útoků na víkendy a svátky má za cíl omezit reakci napadané organizace, IT pracovníci často nejsou tak rychle k dispozici a organizace jsou zranitelnější," uvedl Kovalčík. Ve Spojených státech mají kvůli oslavám Dne nezávislosti prodloužený víkend.



Americký prezident Joe Biden o víkendu oznámil, že vyšetřováním události pověřil americké tajné služby. Útok hackerů vyšetřuje také americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ve spolupráci s agenturou pro kybernetickou bezpečnost CISA.