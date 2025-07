AstraZeneca investuje v USA 50 miliard dolarů do roku 2030

Britsko-švédská farmaceutická společnost hodlá do roku 2030 investovat 50 miliard dolarů (více než bilion Kč) do rozšiřování výrobních a výzkumných kapacit ve Spojených státech. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Oznámení přichází v době, kdy farmaceutické společnosti čelí hrozbě vysokých cel na dovoz léků do USA.



Americký prezident Donald Trump tento měsíc pohrozil, že na dovoz léků do USA uvalí cla až 200 procent. Snaží se tak farmaceutické společnosti přimět ke zvýšení výroby v USA.



"Američané byli po desetiletí závislí na dodávkách klíčových farmaceutických produktů ze zahraničí. Prezident Trump a naše nová celní politika se soustředí na odstranění této strukturální slabosti," uvedl podle tiskové zprávy firmy americký ministr obchodu Howard Lutnick. Dodal, že plánované investice podniku vytvoří v USA desetitisíce pracovních míst.



AstraZeneca uvedla, že její aktivity v USA v současnosti přímo zaměstnávají přes 18 000 lidí a nepřímo podporují dalších zhruba 92 000 pracovních míst. Spojené státy se vloni na celkových tržbách firmy podílely zhruba 42 procenty. Do roku 2030 hodlá podnik tento podíl zvýšit na 50 procent.