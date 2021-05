Bloomberg: Colonial Pipeline zaplatila hackerům téměř pět milionů dolarů

Americká společnost Colonial Pipeline zaplatila hackerům z východní Evropy téměř pět milionů dolarů (105 milionů Kč) jako výkupné poté, co se minulý týden stala terčem kybernetického útoku, který zastavil provoz její sítě potrubí pro přepravu ropných produktů. Agentuře Bloomberg to řekly zdroje obeznámené s transakcí.



Podle zdrojů firma výkupné zaplatila ve formě nesledovatelné kryptoměny již v pátek, a to několik hodin po útoku. Na oplátku od hackerů obdržela dešifrovací nástroj k obnovení zablokované počítačové sítě. Nástroj byl ale tak pomalý, že firma ve snaze o obnovení sítě dál používala své vlastní záložní systémy, píše Bloomberg. Zástupci firmy se k těmto informacím odmítli vyjádřit.



Hackeři, kteří na firmu zaútočili, jsou podle FBI spojení se skupinou DarkSide specializovanou na kybernetické vyděračství. Předpokládá se, že tato skupina má základnu v Rusku či východní Evropě. FBI od placení výkupného hackerům odrazuje a upozorňuje, že neexistuje záruka, že hackeři splní své sliby a odblokují napadený systém.



Společnost Colonial Pipeline již částečně obnovila provoz své potrubní sítě. Upozornila však, že návrat k normálu potrvá ještě několik dnů. Colonial Pipeline je největším provozovatelem sítě potrubí pro přepravu ropných produktů v USA a hlavním dodavatelem pohonných hmot pro jihovýchod USA.



Zastavení provozu způsobilo v tomto regionu nedostatek pohonných hmot, u čerpacích stanic se před letní sezonou tvořily dlouhé fronty. Průměrná cena benzinu vystoupila na maximum od října 2014.