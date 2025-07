Universal Music míří na americkou burzu, Fed čelí další vlně kritiky kvůli rekonstrukci a futures jsou v červeném

Investoři vyhlížejí výsledky firem jako , či . Americký ministr financí kritizuje Fed kvůli rekonstrukci sídla. Universal Music Group plánuje vstup na americký trh, zatímco Bank of England zvažuje odklad digitální libry. jedná o stamilionové cloudové smlouvě a britští maloobchodníci žádají návrat bezdaňových nákupů pro turisty.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,4 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,3 %.



Investoři čekají na dnešní várku výsledků, mezi které bude patřit například , Dassault Aviation, , , , , International nebo .



Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že by mělo dojít k přezkoumání rozhodnutí Fedu o rekonstrukci jeho sídla. Centrální banka by měla provést interní přezkum svých operací mimo měnové politiky vzhledem k „významnému posunu mise“, jak napsal na X.



Největší světová nahrávací společnost Universal Music Group (UMG) hodlá vstoupit na akciový trh ve Spojených státech. Firma oznámila, že předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) návrh na registraci. Neupřesnila však, jak velký objem akcií hodlá na americkém trhu prodat. S akciemi UMG se již obchoduje na amsterodamské burze, kde má tržní hodnotu kolem 49,65 miliardy eur. Od začátku letošního roku se cena akcií UMG zvýšila o zhruba deset procent, napsala agentura Reuters. Uvedení akcií UMG na trh ve Spojených státech prosazuje investiční společnost Pershing Square vedená miliardářem Billem Ackmanem, která patří mezi hlavní akcionáře UMG. Ackman v lednu uvedl, že tento krok by zvýšil hodnotu společnosti UMG a likviditu jejích akcií. Mezi umělce spolupracující s UMG patří například zpěvačky Taylor Swiftová, Lady Gaga a Billie Eilish.



Úředníci z Bank of England údajně zvažují odložení plánů na digitální libru pro každodenní výdaje, uvedli lidé obeznámení se situací. Centrální banka je prý ochotna ustoupit, pokud soukromé společnosti budou pokračovat v zavádění nových elektronických platebních systémů. Bank of England se odmítla vyjádřit.



Asociace britských maloobchodníků vyzvala ministryni Rachel Reevesovou, aby obnovila bezdaňové zvýhodnění pro nákupy turistů, což by podle ní mohlo přinést dalších 3,65 miliardy liber od návštěvníků z EU.



Společnost údajně jedná se společností Skydance o roční smlouvě na cloudový software v hodnotě 100 milionů dolarů.