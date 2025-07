Rozbřesk: Maďarská centrální banka podrží sazby na atraktivně vysoké úrovni

Dnes zasedá maďarská centrální banka a je téměř jisté, že k žádné změně měnové politiky nedojde a hlavní depozitní sazba zůstane na relativně vysoké úrovni 6,50 procenta. MNB totiž dala jasně několikrát najevo, že upřednostňuje vyčkávací přístup a hodlá udržovat přísné měnové podmínky, tak aby ukotvila inflační očekávání a podpořila forint.



Určité zpomalení inflace, kdy červencová hodnota může klesnout až k úrovni čtyř procent, by přitom mohlo být pro MNB záminkou k poněkud více holubičí rétorice. Navíc poslední údaje o růstu mezd naznačují rovněž zpomalení. Po dubnovém meziročním růstu mezd o 9,8 % vykázaly květnové údaje znatelné útlum na 7,8 %, což implikuje reálné tempo růstu mezd ve výši “pouhých” 3,2 %. Neboli pokud bude tento trend pokračovat, mohlo by to časem uvnitř centrální banky vytvořit prostor pro úvahy o postupném snižování sazeb.

Prozatím se však očekává, že MNB neopustí svoji opatrnou pozici, přičemž tento závazek k měnové stabilitě je klíčovým faktorem atraktivity forintu. MNB i vládní představitelé navíc v posledních měsících hovořili o pozitivních implikacích stabilního a relativně silného kurzu. Jinak řečeno měnový pár EUR/HUF v blízkosti čísla 400 maďarské centrální bance vyhovuje.

Díváme-li se pak za horizont dnešního zasedání, tak se ze strany MNB až do podzimu neočekává žádné výrazné snížení úrokových sazeb, a i poté očekáváme pro na konci roku (2025) pouze mírné snížení o 25 bazických bodů.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál v prázdninové atmosféře drží nad 24,60 EUR/CZK. Od dalších zisků ji bude brzdit zejména nedostatek dodatečných pozitivních domácích impulsů a nejistota spojená s obchodním jednáním mezi EU a USA.



Eurodolar



Eurodolar vylétl během včerejší seance krátkodobě až k hranici 1,18, což přivodil nečekaně výrazný propad dolarových úrokových sazeb. Dolaru také nesvědčí propírání kauzy okolo renovací budov Fedu ve Washingtonu, které potenciálně otvírá vrátka k tomu, aby Bílý dům obvinil vedení centrální banky, že neřídí tuto instituci hospodárně (ačkoliv Fed má vlastní rozpočet).

Dnešní kalendář je s výjimkou vystoupení šéfa Fedu zcela prázdný, přičemž je otázkou zdali se Jerome Powell bude dnes věnovat výhledu měnové politiky. Eurodolar však i nadále musí bedlivě sledovat dění na hlavních trzích s vládními dluhopisy.