Hackeři zaútočili na největšího amerického provozovatele ropných potrubí. Rafinerie objednávají tankery

Počítačové systémy společnosti Colonial Pipeline, která je největším provozovatelem potrubní sítě na přepravu ropných produktů v USA, v pátek napadli hackeři. Podle zdrojů amerických médií za útokem zřejmě stojí ruští hackeři z relativně nové zločinecké organizace známé jako DarkSide. Velké americké rafinerie na pobřeží Mexického zálivu si kvůli výpadku hlavní sítě produktovodů začaly objednávat tankery, aby měly ropné produkty zatím kde uskladnit. Tankery objednávají také obchodníci, kteří chtějí do Spojených států dostat benzin z Evropy. Benzín v USA po kybernetickém útoku na přepravní síť výrazně zdražil.

Tanker upravený k přepravě ropných produktů už si objednala například společnost Valero Energy, která patří k největším zpracovatelům ropy v USA. Tanker Nave Titan podle záznamů společnosti Refinitiv Eikon kotvil v ústí řeky Mississippi na jihu Louisiany. Právě v tomto americkém státě a v sousedním Texasu jsou největší americké rafinerie. Tanker Nave Titan je schopen pojmout až 330.000 barelů ropy.

Společnost Colonial Pipeline se stala terčem takzvaného ransomwaru, což je vyděračský program, který zablokuje přístup k systému a za odblokování požaduje výkupné. Zločinecký gang DarkSide počítačové systémy firmy podle zdrojů infiltroval ve čtvrtek a zablokoval téměř 100 gigabajtů dat. V pátek firmu vyzval k zaplacení výkupného.

"Hlavní ponaučení je z toho takové, že ti zlí hoši jsou velmi zdatní v hledání nových způsobů, jak proniknout až k infrastruktuře," řekl agentuře Reuters prezident společnosti Lipow Oil Associates Andrew Lipow. "Infrastruktura si nevytvořila žádnou ochranu, která by odrazila všechny možné způsoby, jakými je škodlivý software schopen systémy infikovat," dodal.

Tankery začali objednávat rovněž obchodníci, kteří chtějí dopravit do USA benzin z Evropy. Reuters s odkazem na data Refinitiv Eikon uvádí, že předběžně bylo objednáno nejméně šest tankerů. Dva zdroje mezi obchodními společnostmi v Evropě upozornily, že trh zaujal opatrný přístup a snaží se odhadnout, jak dlouho může nynější situace trvat. "Žádné velké rezervace jsem zatím neviděl, ale předběžně se informovat na dostupnost tankerů je v takové situaci normální," řekl jeden ze zdrojů. Další zdroj upozornil na výrazný růst cen za přepravu, který je výsledkem předběžného zájmu o rezervaci tankerů na přepravu ropných produktů do přístavu v New Yorku.

Americká společnost Marathon Oil dnes uvedla, že v tuto chvíli je schopna plnit závazky vůči odběratelům, ale hledá alternativní možnosti dopravy pro případ, že Colonial Pipeline nebude schopna svou potrubní síť delší dobu zprovoznit. Marathon je největší rafinerskou společností v USA - provozuje rozsáhlý petrochemický komplex Galveston Bay v Texas City ve státě Texas, který zpracovává 585.000 barelů ropy denně, a další velké zařízení Garyville v Louisianě s kapacitou 578.000 barelů denně.

Některé menší zásobovací větve se podařilo už v neděli obnovit, Colonial Pipeline se ale zatím nevyjádřila k tomu, jak dlouho by mohla trvat odstávka páteřního potrubí.

Situací se zabývá také Bílý dům. Americká vláda vyhlásila stav nouze a snaží se pomoci společnosti Colonial Pipeline co nejrychleji obnovit činnost, kterou firma přerušila v důsledku kybernetického útoku. Výpadek trvá již tři dny. Vyhlášení stavu nouze umožní přepravu ropných produktů po silnici.

Ceny ropy na světových trzích se dnes zvyšují, což analytici dávají do souvislosti právě s výpadkem klíčové infrastruktury v USA. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) se po 14:00 SELČ prodával za 65,60 USD a proti předchozímu závěru jeho cena vykazovala růst o 1,1 procenta. Podobně severomořská ropa Brent si připisovala více než jedno procento a dostala se nad 69 dolarů za barel. Cena benzinu podle dat Bloomberhu vyrostla v USA až o 4,2 procenta na nejvyšší hodnoty od května 2018. Zisky ale pak zase odevzdala.

Vývoj ceny americké lehké ropy WTI za poslední 3 měsíce:

Tankery začaly podle zdrojů o víkendu objednávat i další velké rafinerie na pobřeží Mexického zálivu, aby měly ropné produkty kde uskladnit, než se situace kolem společnosti Colonial Pipeline vyřeší. Vedení společnosti Valero se ke zprávám zdrojů nevyjádřilo.

Colonial Pipeline denně přepravuje asi 2,5 milionu barelů benzinu, nafty, leteckého paliva a dalších ropných produktů. Využívá k tomu síť potrubí v celkové délce zhruba 8850 kilometrů. Firma uvádí, že na zásobování východního pobřeží Spojených států pohonnými hmotami se podílí asi ze 45 procent.

Není známo, kdy bude potrubní vedení opět plně funkční. S akciemi společnosti Colonial Pipeline se na burzách veřejně neobchoduje.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz