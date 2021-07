Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

IČO: 28470729



Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. uveřejňuje návrh rozhodnutí per rollam 19.07.2021. Více informací zde:





Arca Capital CEE_návrh rozhodnutí per rollam 19_07_2021.pdf

Arca Capital CEE_formulář plné moci 19_07_2021_per rollam.pdf

Arca Capital CEE_HLASOVACÍ FORMULÁŘ_per rollam 19_07_2021.pdf

Notářský zápis NZ 84_2021_11_06_2021.pdf

Vyjádření akcionáře_hlasovací formulář.pdf





