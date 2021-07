Rozbřesk: Americký HDP vykáže ve druhém kvartále raketový růst

Od červnového zasedání Fedu učinila americká ekonomika pokrok, ten však není natolik výživný, aby centrální banka oznámila přechod k útlumu měnové expanze. Od okamžiku, kdy Fed oficiálně oznámí redukci nákupu dluhopisů (aktuálně 120 mld. měsíčně), jsme tedy stále vzdáleni minimálně měsíc a půl. Neformálně se však tak může stát již na konci srpna na pravidelném sympoziu o měnové politice v americkém Jackson Hole. Neboť jak na své tiskovce prozradil šéf Fedu Powell, již na aktuálním zasedání FOMC proběhla poměrně hluboká diskuse na toto téma.

Jestliže komentář k rozhodnutí Fedu doznal jen relativně malých změn, tak šéf americké centrální banky Powell následně podal poměrně podrobný výklad toho, jak Fed vidí aktuální makroekonomický výhled. V rámci pasáže otázek a odpovědí pak byly asi nejzajímavější ty pasáže, kdy byl šéf Fedu novináři tlačen k tomu, aby jednak řekl zdali si myslí, že Delta varianta koronaviru zpomalí ekonomiku a také aby také definoval termín “dočasná inflace”. V prvním případě Powell uvedl, že Delta by mohla zpomalit ekonomiku možná na měsíc či dokonce vůbec. Pokud jde o dočasnost inflace, tak pro Powella bude důležité vidět, že se v brzké době zastaví ceny některých nejvíce pro-inflačních položek (např. ceny nových i ojetých automobilů), přičemž v ultimátní případě by nechtěl vidět vysokou (meziroční) inflaci i v průběhu příštího roku.

Pomineme-li fakt, že Fed oznámil zavedení nových repo facilit pro domácí a zahraniční banky, které potenciálně mohou zmírnit globální dočasné nedostatky dolarové likvidity, tak toto zasedání opravdu chápejme jako jen “průjezdní” stanici k dalšímu daleko důležitějšímu zasedání v září. Zde již půjde do tuhého a oznámení o redukci měnové expanze Fedu bude opravdu viset ve vzduchu. Pokud již tedy nebude vyzrazeno na konci prázdnin v Jackson Hole.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se v průběhu včerejšího dne konečně odpoutala od hranice 25,70 EUR/CZK a svižně posílila až k úrovni 25,55. K rychlému posílení jí nejspíš napomohl i další jestřábí komentář z ČNB. Viceguvernér Nidetzký, podobně jako již dříve Vojtěch Benda, hovořil o rychlejším zvyšování úrokových sazeb ve druhé polovině letošního roku. Konkrétně o růstu sazeb na každém měnovém zasedání ČNB, což by znamenalo navýšení repo sazby do konce roku o 100 základních bodů na 1,50 %. V době, kdy ECB zůstává v silně expanzivním módu a Fed zatím jen diskutuje o možném obratu jeho měnové politiky, dodává perspektiva prudkého růstu sazeb ČNB koruně znovu na atraktivitě.



Zahraniční forex

Ačkoliv pandemická situace se v ostře sledované Velké Británii začíná lepšit (počty nových případů začínají klesat), americký senát se dohodl na kompromisním infrastrukturním výdajovém balíku a výstupy ze zasedání Fedu nebyl nikterak holubičí, tak americké delší sazby mají stále tendenci klesat. V důsledku toho má eurodolar tendenci tlačit se vzhůru.

Dnes by měl být pro trh hlavním záchytným bodem první předběžný odhad amerického HDP za druhý kvartál. Americká ekonomika podle našich odhadů vzrostla o více než 9%, což by pro dolar mohla být pochopitelně dobrá zpráva. Nicméně ještě před americkým makro reportem si trh musí dát pozor na inflační data z Německa, neboť meziroční růst cen zde v červenci mohl atakovat nezvykle vysokou úroveň 3%.