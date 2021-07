Před otevřením trhů přinesla výsledky Moneta, Facebook i Airbus, futures ukazují na růst

Před otevřením trhů reportovala své výsledky Moneta, z amerických společností hlásil své finanční metriky , Motor či Airbus. A včera večer zasedal také Fed, který potvrdil sazby i nákupy dluhopisů na stejných úrovních. Dnešní futures ukazují na růst.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,0 %.

Skupina Moneta Money Bank zakončila druhé čtvrtletí roku s čistým ziskem 833 milionů korun při čistém úrokovém výnosu 2,06 miliardy korun. Očekáváními trhu dle konsensu Reuters bylo 798 mil. Kč čistého zisku a 2,08 mld. Kč na úrokovém výnosu. Pro celý rok 2021 Moneta očekává čistý zisk více či rovno 3,0 mld. Kč (dosud 2,8 mld. Kč) a odtud zisk na akcii více či rovno 5,9 Kč (dosud 5,5 Kč), celkové provozní příjmy více č rovno 10,8 mld. Kč (dosud 11,2 mld. Kč) a náklady rizik 60-70 bps (dosud 80-100 bps). Předchozí výhled firma publikovala v říjnu 2020.

Aymerich ze říká, že pokud bude příležitost, tak by zvážila akvizice. Klíčovou strategií banky je však organický růst v nadcházejících letech.

Americká společnost ve druhém čtvrtletí zdvojnásobila čistý zisk na 10,4 miliardy USD (224,4 miliardy Kč). K vysokému růstu pomohly zejména vyšší výdaje firem za reklamu. Firma ale zároveň varovala před výrazným zpomalením růstu tržeb. Zisk na akcii činil 3,61 dolaru, zatímco analytici v anketě společnosti Refinitiv očekávali zisk 3,03 dolaru na akcii. Celkové výnosy, které primárně tvoří hlavně tržby z reklamy, vzrostly o 55,6 procenta na 29,08 miliardy USD a rovněž překonaly odhady analytiků.

Čistý zisk americké automobilky Motor ve druhém čtvrtletí klesl na 561 milionů USD (12,1 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 1,1 miliardy USD. Překonal však odhady analytiků, kteří počítali kvůli přerušení výroby způsobenému nedostatkem čipů se ztrátou. Automobilka současně zlepšila výhled hospodaření na celý rok. Zisk na akcii bez mimořádných položek činil 13 centů. Analytici v anketě společnosti FactSet naopak čekali ztrátu, a to tři centy na akcii. Tržby stouply na 26,8 miliardy USD z loňských 19,4 miliardy USD a rovněž překonaly očekávání analytiků.

Airbus ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil tržby o 70 procent na 14,2 miliardy eur (téměř 363 miliardy Kč). Zdvojnásobil celoroční výhled provozního zisku po očištění na čtyři miliardy eur a oznámil zahájení výroby nákladní verze letounu A350. Evropský výrobce letecké techniky to uvedl ve svém dnešním sdělení. Očištěný provozní zisk ve druhém čtvrtletí činil téměř dvě miliardy eur poté, co byl podnik ve stejném období loni ve ztrátě 1,2 miliardy. Čistý zisk činil od dubna do června 1,9 miliardy eur - zásluhu na tom mělo i zpětvzetí odpisu bývalé továrny na výrobu letounu A380 v Toulouse. Právě tam bude vznikat nový nákladní letoun.

Představitelé amerického Fedu se blíží momentu, kdy mohou začít snižovat masivní podporu americké ekonomiky, ačkoli předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell řekl, že je ještě kam jít. "Nejsme tam. A vidíme, že máme ještě nějaký kus, který musíme pokrýt, abychom se tam dostali,“ řekl na tiskové konferenci poté, co se Fed dohodl na držení úrokových sazeb ve stejném rozmezí poblíž nuly a držení nákupů aktiv na 120 miliardách dolarů měsíčně. Výnosy desetiletých státních dluhopisů zpočátku rostly, jak investoři zpracovávali poněkud jestřábí tón prohlášení, ale během Powellovy řeči klesaly.

Čínské akcie rostly poté, co centrální banka lije hotovost a regulační orgány svolaly virtuální setkání s vedoucími pracovníky velkých investičních bank, aby zmírnily obavy trhu ze zásahu Pekingu proti odvětví soukromého vzdělávání. Někteří bankéři sdělili, že tato zmíněná politika není určená k poškozování firem. Červencové setkání nejvyššího vedení komunistické strany tak přidává na důležitosti a gigant Tencent je nyní jednou z nejhůře performujících akcií roku.

Vakcína proti Covid-19 od společnosti nezvyšuje riziko vzácné poruchy srážení krve po druhé dávce, tvrdí studie. Podle údajů publikovaných v lékařském časopise The Lancet byla odhadovaná míra této poruchy u asi 2 lidí na milion. To je srovnatelné s mírou u neočkované populace. Vzestup vysoce nakažlivé mutace delta je i nadále výzvou i pro nejagresivnější režimy omezení proti Covid-19.