Britská centrální banka měnovou politiku nezměnila, varuje před vyšší inflací

Měnový výbor britské centrální banky dnes podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu na rekordním minimu 0,1 procenta a celkový objem nákupů dluhopisů na 895 miliardách liber (26,7 bilionu Kč). Bank of England (BoE) to oznámila po zasedání výboru. Měnovou politiku nezměnila i přes zrychlující inflaci po polevení pandemie emoci covid-19 a silné oživování ekonomiky. Před krátkodobě výraznější inflací ale varovala.



BoE uvedla, že členové výboru hlasovali pro zachování objemu nákupů dluhopisů na 895 miliardách liber poměrem sedm pro a jeden proti. Ohledně zachování základní úrokové sazby, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, a zachování programu nákupů korporátních dluhopisů za 20 miliard liber hlasoval měnový výbor jednomyslně.



Centrální banka také podle očekávání zvedla výhled inflace. Reagovala na to, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen bylo už dva měsíce po sobě vyšší než odhad.



"Zaměstnanci banky nyní očekávají, že inflace v blízké budoucnosti dále podstatně vzroste a dočasně dosáhne ve čtvrtém čtvrtletí 2021 a v prvním čtvrtletí 2022 čtyř procent, což je o 1,5 procentního bodu více než v květnovém výhledu," uvedla banka ve své zprávě o měnové politice.



O nastavení úrokových sazeb dnes jedná i bankovní rada České národní banky, která také zveřejní novou makroekonomickou prognózu. Podle odhadů analytiků rada zvýší základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta.