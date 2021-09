Evropské akcie mají prozatím to nejlepší za sebou

Evropské akcie jsou nyní přeceňovaným aktivem. V prvním čtvrtletí si vedly dobře, protože rostly výnosy na globálních dluhopisových trzích a na trzích akciových se všichni obraceli k hodnotovým titulům. Což v praxi znamenalo i tituly cyklické, kterými Evropa oplývá. Jenže nyní se hovoří o tom, že ekonomické oživení dosahuje svého růstového vrcholu a to samé může platit o investičním optimismu. Takže to není ta nejlepší doba pro evropské akcie. Pro Bloomberg Markets to uvedl Max Kettner z .



Nyní tak podle investora není čas „schovávat se“ v cyklických akciích, čas nastal opět pro růstové a kvalitní firmy. I proto, že se hovoří o vyšších nákladech a cenách vstupů včetně energií. Ty by přitom mohly ovlivnit i chování spotřebitele, což opět hovoří proti cyklickým akciím. Na to, aby si evropské akcie začaly vést lépe než jejich americké protějšky, by podle Kettnera muselo dojít k posunu v růstu zisků obchodovaných firem. Tedy k tomu, že by se tato ziskovost zvyšovala rychleji v Evropě než v USA. Je to ale reálné?



Kettner míní, že k takovému posunu v ziskovosti by bylo třeba výrazného oslabení kurzu eura, které je ale v současné situaci nepravděpodobné. K tomu celkově převládá averze k riziku, což nahrává americkým a ne evropským trhům. Navíc ale Kettner dodal, že celkově to se ziskovostí obchodovaných firem může být horší, a to kvůli rostoucím cenám vstupů.



Pohyb těchto cen se podle experta projevuje na ziskovosti korporátního sektoru až s prodlevou několika čtvrtletí, což znamená, že se stanou významnějším tématem až v roce 2022. Ten by tak byl v tomto ohledu rozdílný od roku letošního. Kettner nečeká, že by nyní došlo k růstu volatility na trzích, obrat tímto směrem může nastat ke konci roku a v první polovině roku příštího. Pak se může stát, že „jediným atraktivním aktivem bude dolar“.



Na otázku týkající se monetární politiky ECB Kettner odpověděl, že dluhopisové trhy nyní odrážejí zvýšení sazeb ve druhé polovině roku 2023 a „určitě v roce 2024“. To je ale podle experta nemístné, trhy reflektují pouze scénář „dobré inflace“ a ne riziko jejího opětovného podstřelování. Jinak řečeno, trhy nyní počítají s tím, že ECB bude svou politikou konvergovat k jiným centrálním bankám, které již směřují k obratu ve své uvolněné politice. Kettner ale podle svých slov tomuto scénáři úplně nevěří.



Index EuroStoxx 600 ztrácí od ledna 2020 na americké akcie asi 20 %, je na tom tak podobně jako třeba akcie australské. Mnohem větší relativní ztráty ale realizují akcie britské:







Zdroj: Bloomberg Markets, Twitter