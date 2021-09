Korekce 7 %, příležitosti mimo S&P 500

Carter Worth z Cornerstone Macro je podle CNBC odborníkem na technickou analýzu a na této stanici hovořil o svém pohledu na současné dění na trzích. Nejdříve poukázal na to, že index S&P 500 se v posledních měsících několikrát odrazil ode dna, spojením těchto bodů přitom vzniká jasný růstový trend. Na něj trh klesl i v posledních týdnech, tentokrát se ale žádný další odraz zatím nekoná. Co vidí Worth pro budoucnost?



Popsaný vývoj je zobrazen v následujícím grafu a Worth se následně věnoval formaci, která se na indexu vytvořila v posledních dnech s tím, že „pro ni existují určitá pravidla“.



S&P 500 akcie

Zdroj: Youtube, CNBC



Worth se v pokračujícím vysvětlování přesunul k dalšímu grafu. Ten ukazuje výšku „diamantu“, který se nyní na trhu vytvořil. Dosahuje asi 60 bodů a expert míní, že trh se nyní pohne stejnou měrou směrem dolů tak, jak to ukazuje obrázek.



S&P 500

Zdroj: Youtube, CNBC



Trader Steve Grasso k uvedenému zdůraznil, že pokud by skutečně nastal zmíněný pokles, znamenalo by to korekci trhu z předchozího vrcholu na nové dno dosahující asi 7 %. K něčemu podobnému došlo na podzim minulého roku a Grasso se podle svých slov domnívá, že podobný vývoj se skutečně může zopakovat. K tomu dodal, že investoři nyní kupují zejména utility, akcie velkých společností a další defenzivní akcie. Tyto sázky ale podle Grassa již mohou být přehnané, na což ukazuje i vývoj výnosů vládních obligací. Ty totiž míří nahoru a to může být předzvěstí příklonu k cyklickým akciím.



Trader Jeff Mills podle svých slov vidí věci podobně jako Worth, nečeká ale, že by trh realizoval větší ztráty. Doposud totiž dokázal podobným tlakům odolat, i když se na něm opakovaně mění sektory, které jej táhnou nahoru, a ty, které jdou opačným směrem. Příležitost je ale podle tradera spíše na akciích menších firem a celkově mimo index S&P 500. K tomu mezi diskutujícími zazněl ale názor, že technologie sice mohou být přechodně pod negativním tlakem rostoucích sazeb, ale v jejich případě jde zejména o dlouhodobý příběh. Z tohoto tlaku by se tak měly záhy vymanit podobně, jako to již dříve několikrát učinily.

Grasso na závěr diskuse řekl, že na jeho seznamu potenciálně atraktivních akcií figurují chemické firmy, materiály a průmysl. Trh totiž nyní podle něj drží dole zejména obavy z vývoje v Číně a pandemický vývoj. V obou případech jde ale o obavy přehnané a tudíž se zvednou právě zmíněné sektory.



Zdroj: CNBC