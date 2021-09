Špatná vlna akvizic. Technologičtí giganti skupují menší konkurenty

Velké technologické společnosti letos rekordním tempem nakupují menší konkurenty. Informoval o tom britský ekonomický list Financial Times (FT). Technologické firmy podle údajů společnosti Refinitiv na převzetí svých potenciálních konkurentů v hodnotě méně než jedné miliardy dolarů od začátku roku vynaložily minimálně 264 miliard dolarů (5,7 bilionu Kč). To představuje dvojnásobek předchozího rekordu z roku 2000.



Od začátku letošního roku technologické společnosti podle FT podepsaly rekordních 9222 smluv o převzetí podniků v hodnotě méně než jedné miliardy dolarů u každého z nich. "Tato vlna akvizic je špatná, protože se díky ní tyto korporace stávají o hodně silnějšími. Zvyšuje to jejich moc nad lidmi, kteří pro ně pracují, nad kapitálovými trhy i nad investory. Zároveň to blokuje ten typ hospodářské soutěže, který může přinášet inovace," uvedl ředitel washingtonského Institutu pro otevřené trhy Barry Lynn.



Vlna akvizic přichází v době, kdy se na velké technologické podniky soustředí čím dál větší pozornost ze strany regulátorů i politiků. Firmy jako , , Google, a se stávají terčem obvinění, že svými podnikatelskými praktikami omezují hospodářskou soutěž a poškozují spotřebitele, píše britský list.



Americká Federální obchodní komise (FTC) například vyšetřuje internetovou společnost za dřívější převzetí aplikací Instagram a WhatsApp. Minulý týden komise zveřejnila výsledky studie o fúzích a akvizicích v technologickém sektoru v letech 2010 až 2019. Studie podle předsedkyně komise Liny Khanové ukazuje, jak velké technologické společnosti systematicky nakupují menší začínající podniky, aby se zbavily budoucích konkurentů.



Studie FTC mimo jiné ukázala, že firmy , , Google, a ve sledovaném období uskutečnily 819 akvizic, které nebyly zaznamenány, protože nepodléhaly ohlašovací povinnosti. V současnosti se americkým regulačním úřadům nemusejí hlásit fúze a akvizice v hodnotě nižší než 92 milionů dolarů. Podle Khanové studie podtrhuje nutnost přezkoumat požadavky pro poskytování informací o fúzích a odstranit případné nedostatky, které umožňují, aby některé transakce unikly pozornosti.