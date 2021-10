Rozbřesk: Vysoká inflace volá po vyšších sazbách. Svět teď čeká na tu americkou

Česká inflace začala atakovat pětiprocentní hranici. V září meziročně vyskočila na 4,9 %, což je více než 1,7procentního bodu nad letní prognózou centrální banky. Navíc za prudkým nárůstem do značné míry stojí jádrová inflace, která láme nové rekordy – v září vystoupala až na 5,8 %, což je 2,3procentního bodu nad srpnovou prognózou centrální banky.



Růst cen probíhá až na malé výjimky napříč spotřebitelským košem. Domácnostem se prodražují zejména náklady spojené s bydlením, které ve spotřebitelském koši zastupuje imputované nájemné (ceny bytů, materiálů a stavebních prací). Druhou velkou zdražující oblastí je doprava - výrazně vyšší jsou meziročně nejen pohonné hmoty, ale i ceny automobilů reflektující výpadky produkce v automobilovém průmyslu. A bohužel, inflace může být v nejbližších měsících ještě vyšší. Na podzim se teprve do spotřebitelského koše začnou promítat postupně vyšší ceny elektrické energie a plynu a inflace tak může ke konci roku atakovat hranici 6 %.





To vše samozřejmě jenom posílí jestřábí náladu v centrální bance. A ukazuje to už včerejší vyjádření centrálních bankéřů k zářijovým číslům - "Zveřejněná data svědčí o nečekaně silných a plošných inflačních tlacích z domácí i zahraniční ekonomiky, které představují výrazné proinflační riziko stávající prognózy ČNB. Situace se vyvíjí ve směru mnohem rychlejšího zvyšování úrokových sazeb, než předpokládala letní prognóza." Většina bankovní rady má oprávněné obavy, aby se dnešní vysoká inflace (kterou způsobuje široká paleta faktorů) nepromítla do dlouhodobějších inflačních očekávání a nezabydlela se pak v Česku natrvalo. Menší ukotvenost inflačních očekávání už prý podle posledních komentářů centrální bankéři začínají pociťovat - podle posledního průzkum jsou krátkodobá i střednědobá inflační očekávání na finančních trzích nejvyšší za poslední dekádu.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna v reakci na vysokou domácí inflaci zabodovala a posunula se zpátky pod 25,40 EUR/CZK. Ignorovala tak ztráty globálních akcií a přetrvávající silný dolar – faktory, které ji zpravidla berou vítr z plachet. A ani domácí politická dynamika po volbách podle očekávání zatím českou měnu příliš neovlivňuje.



Zahraniční forex

Pokračující holubičí rétorika ECB neměla na eurodolar výraznější vliv a tak měnový pár vyhlíží zítřejší americká inflační čísla. Připomeňme, že včera promluvil hlavní ekonom ECB P. Lane, který uvedl, že úrokové sazby nebudou reagovat na šoky, které odezní a že jednorázový posun mezd neznačí nový inflační trend. Rétorika ECB je nyní také v ostrém rozporu s komunikací Bank o England, která se halí do jestřábího hávu a trh již očekává, že britská centrální banka zvýší v prosinci úrokové sazby. Netřeba dodávat, že libra z toho profituje, resp. zpevňuje proti euru.



Ropa

V růstu pokračovala ropa. WTI i Brent včera přidaly 1,4 % %. Černé zlato se tak pohybuje již bezpečně nad hranicí 80 USD za barel (WTI 80,5 USD, Brent 83,6 USD). Prakticky bez pohybu se drží drahé kovy (zlato -0,2 %, stříbro -0,4 %).