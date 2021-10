Perly týdne: Cíl u Tesly na 150 dolarech, aktivní výběr akcií a zima rozhodující o inflaci

se domnívá, že trh jako celek nedokáže naplnit současná zisková očekávání, aktivní výběr akcií ale prý smysl má. BofA čeká postupný růst cen ropy, ale pokles u plynu. míní, že krátkodobě bude rozhodující průběh zimy. K tomu trocha skepse ohledně atraktivity akcií Tesly a pár dalších postřehů z posledního týdne.



Trh jako celek dolů, ale existují příležitosti: Lisa Shalett z Wealth Management na CNBC hovořila o tom, že její společnost již nějaký čas varuje před přílišným optimismem na akciových trzích. Ten podle ní již řadu měsíců pramení zejména z očekávaného vývoje ziskovosti obchodovaných firem. Nákladové tlaky a zpomalení ekonomického oživení ale podle představují faktory, které mohou ziskovost oproti očekávání snižovat.



Shalett také míní, že během zveřejňování výsledků za třetí čtvrtletí se ukáže, že ani technologické firmy a akcie nejsou imunní vůči negativním tlakům. A to vše může vést k dalšímu oslabování akciového trhu v USA. Investorka ovšem dodala, že její společnost nyní „aktivně vybírá jednotlivé tituly“. Současné pohyby trhu totiž vytvořily příležitosti v sektorech, jako jsou finance, energetika, či průmysl a materiály. Tedy v sektorech, které jsou svou povahou cyklické a které podle investorky projdou v dalších čtvrtletích opětovným růstem.



Ropa nahoru, plyn dolů: BofA v následující tabulce prezentuje své předpovědi cen ropy. U WTI ekonomové banky čekají, že ceny na konci letošního roku dosáhnou 62 dolarů, do konce roku 2022 by se ale měly zvednout na 95 dolarů. U ropy Brent by to mělo být 100 dolarů. Naopak u zemního plynu banka čeká, že ceny budou postupně klesat:



Zdroj:



Teplá zima, energie dolů? Ed Morse stojí v čele globálního komoditního výzkumu v a na CNBC hovořil o tom, že současný růst cen ropy a dalších energetických komodit je dán souběhem několika faktorů. Například ceny uhlí tak rostou i přesto, že spotřeba této komodity v Číně je nyní na historicky nízkých úrovních. Morse míní, že další vývoj bude do značné míry ovlivněn vývojem počasí v nadcházejícím zimním období. Pokud bude zima mírná, podle ekonoma by mohlo dojít k velkému propadu cen energií. Chladnější zimní měsíce by naopak mohly držet ceny nahoře a průběh zimy tak nakonec může ovlivnit i to, zda současná vyšší inflace brzy poleví, či zda bude naopak dlouhodobější povahy.





Akcie vepředu: se pustila do srovnání dlouhodobé návratnosti některých druhů investičních aktiv. Výsledky shrnuje graf, podle kterého je zdaleka nejvyšší návratnost akcií za posledních deset let. Akcie vedou ale i celkově, na druhém konci pelotonu jsou komodity posledních deseti let:





Zdroj:



skepse: O svém pohledu na Teslu a její akcie hovořil na Yahoo Finance Criag Irwin z Roth Capital Partner. Mimo jiné řekl, že by nebyl překvapen, kdyby výroba a prodej Cybertrucku byly opět pozdrženy tak, jak se již stalo několikrát. Design vozidla je přitom podle experta „příliš polarizující“, i když některým lidem se líbí. Irwin dodal, že není optimistou ani u tohoto vozu, ani u celé Tesly, lepší jsou podle něj z investičního hlediska některé zaběhnuté firmy, k tomu na trh vstupují noví výrobci elektromobilů.



Irwin následně vysvětloval, že je podle něj výborná firma, která toho mnoho dokázala a u které jsou stále přehlížena některá pozitiva. Například její plány expanze v Indii. Nicméně pokud vezmeme v úvahu tržní valuaci, obrázek se posouvá. A i když expert podle svých slov nikomu nedoporučuje, aby na Tesle otevíral krátké pozice, k nákupu podle něj také není. Podobně podle experta vyznívají průzkumy mezi institucionálními investory, které říkají, že většina z nich by ve snaze sázet na elektromobilitu radši kupovala akcie firem, jako je .



Irwin má cílovou cenu u Tesly nastavenou na 150 dolarů, nyní se přitom obchoduje téměř za 790 dolarů. Na cíl se podle něj „nedostane zítra“, ale půjde o postupný proces. Který bude mimo jiné odrážet očekávaný pokles podílu na trhu daný tím, kolik výrobců elektromobilů se na trhu bude pohybovat. Takto nastavený cenový cíl je také podle experta dobrým způsobem, jak dát najevo, že „je lepší se poohlédnout jinde“.



Irwin byl tázán i na automatického pilota Tesly. Odpověděl, že o něm diskutoval s celou řadou lidí. Zákazníci Tesly podle něj nyní používané systémy povětšinou chválí a jsou s nimi spokojeni. Větší výhrady se ale objevují na straně investorů a odborníků na autopiloty, kteří například kritizují malé rozlišení kamer.



5 000 let dlouhá historie sazeb: Následující graf od BofA využívá dat Bank of England a popisuje velmi dlouhodobý vývoj krátkodobých a dlouhodobých sazeb. Začíná dokonce 3 000 let před naším letopočtem, kde se podle odhadů krátkodobé zápůjční sazby pohybovaly kolem 20 %:





Zdroj:



Prvního dna dosáhly sazby na počátku třicátých let, pak nastalo období jejich růstu kulminujícího v době vysoké inflace sedmdesátých let. Nyní se podle grafu pohybujeme na druhém dně.