Rozbřesk: ČNB po devíti letech obnoví prodej výnosů z devizových rezerv, koruna však dál slábne

Česká koruna včera nezažila nejlepší seanci - pokračující obavy o zdraví lokálního průmyslu (tím pádem sázky na nižší exporty) drží v defenzivě všechny středoevropské měny. Nijak nepomáhá také přetrvávající strach z globálních inflačních tlaků a relativně silný dolar. Koruna se proto včera dostala nad 25,60 EUR/CZK, kde naposledy déle pobývala v průběhu července.



A výrazně jí nepomohly ani další jinak pozitivní zprávy z ČNB. Centrální banka se po devíti letech rozhodla obnovit prodeje výnosů z devizových rezerv, což je pro korunu bezesporu dobrá zpráva. ČNB v prohlášení sice uvedla, že bude prodávat jenom část devizových rezerv, a to takovým způsobem, aby neovlivnila obchodování. Na druhou stranu guvernér na poslední tiskové konferenci mluvil o tom, že pokračující kumulace devizových rezerv korunu poškozuje, protože zahraniční investoři výnosy ze svých korunových aktiv zpravidla konvertují zpátky do eur. Na druhou stranu je pravda, že ČNB začne s prodejem výnosů z devizových rezerv pravděpodobně opatrně a až od příštího roku…, bezprostřední pozitivní impuls proto zatím není velký.



Stejně tak koruna nebyla schopná ocenit relativně jestřábí komentáře Tomáše Holuba z ČNB. Ten otevřeně přiznal, že pro něj v listopadové debatě nad sazbami bude minimální možný růst sazeb o 50 bps. Stagflační prostředí podle Tomáše Holuba (i nás) není argumentem pro to, nechat sazby nízké. My v tuto chvíli počítáme s růstem sazeb na listopadovém zasedání o 50 bps, pokud by však v podobném jestřábím duchu mělo hovořit více centrálních bankéřů a koruna dál slábla, je možná i rychlejší normalizace sazeb. Trh v tuto chvíli počítá v listopadu spíše se zvýšením sazeb o dalších 75 bps.



TRHY

Koruna

Česká koruna se během včerejšího obchodování dostala znovu pod tlak a nehledě na příznivé zprávy z ČNB měnový pár vystoupal nad 25,60 EUR/CZK (viz úvodník). Těžko očekávat, že se v nejbližších dnech nervozita na středoevropských měnách utiší a není vyloučené, že se měnový pár ještě posune do blízkosti letních minim 25,70-25,90 EUR/CZK. Pomoci by vedle ČNB mohly časem jakékoliv pozitivnější zprávy ze středoevropských průmyslových dodavatelských řetězců. Na ty je však zatím ještě brzy…



Zahraniční forex

Eurodolar stagnuje nad hranicí 1,16, když růst úrokových sazeb na obou stranách Atlantiku se vzájemně kompenzuje. Nicméně je třeba upozornit, že včerejší data z americké trhu práce byla velmi dobrá a tak se restriktivní krok Fedu přibližuje.

Dnes budou v centru pozornosti podnikatelské nálady z eurozóny. Indexy PMI zřejmě vykážou výrazné zhoršení s ohledem na problémy se subdodávkami v průmyslu. Euro by se tedy mohlo ocitnout pod lehkým tlakem, naopak globálně by dolar mohl zpevňovat s ohledem na nárůst averze k riziku spojený s kauzou čínského developera Evergrande.



Rostoucí úrokové sazby ve vyspělých zemích nepřejí středoevropským měnám, přičemž speciálně zlotý má dva další problémy: 1. rostoucí počty nakažených COVIDem a s ohledem na nízkou proočkovanost i mrtvých; 2. konflikt s EU ohledně zpochybňované nadřazenosti unijního práva, který po úterním sebevědomém vystoupení polského premiéra v parlamentu EU neutichá a komise stále připravuje legální kroky, které pozastaví příliv peněz z fondů EU do Polska (na její pozici nic nezměnil ani včerejší summit EU).