Čína omezuje dovoz zdravotnických prostředků z EU. Reaguje na evropská omezení

Čína v odvetě omezí dovoz zdravotnických prostředků z Evropské unie, jejichž hodnota přesahuje 45 milionů juanů (131 milionů Kč). S odkazem na sdělení ministerstva financí v Pekingu to uvedla agentura Reuters. Čína omezí i dovoz zdravotnických prostředků z jiných zemí, pokud obsahují komponenty vyrobené v EU v hodnotě vyšší než 50 procent hodnoty smlouvy. Opatření platí od včerejška.



Oznámený krok je podle agentury Bloomberg součástí recipročních omezení při zadávání veřejných zakázek na zdravotnické prostředky pro firmy se sídlem v EU. Tyto společnosti se nebudou moci účastnit vládních zakázek na určité zdravotnické prostředky v hodnotě přesahující uvedených 45 milionů juanů. Výjimku mají firmy, které sice mají evropský kapitál, ale sídlí v Číně, uvedla agentura AFP.



Evropská unie se v červnu drtivou většinou shodla na omezení přístupu čínských výrobců zdravotnických prostředků k veřejným zakázkám v sedmadvacítce, uvedly zdroje Bloombergu obeznámené s touto záležitostí.



Čína už v pátek oznámila, že od soboty uvalí na dovoz brandy vyráběné v EU cla od 27,7 procenta do 34,9 procenta. Opatření se dotkne především francouzského koňaku. Peking předtím zkoumal, zda dochází k cenovému dumpingu, kdy se výrobky prodávají pod tržní cenou. Dospěl k závěru, že výrobci se dumpingu dopouštějí, čímž způsobují značné škody domácím výrobcům. Výjimku z cel dostaly firmy, jejichž prodejní ceny nejsou pod tržní cenou, kterou stanovil Peking.



Už dříve Čína omezila například i vývoz kovů vzácných zemin, které jsou důležité zejména v elektronice a v automobilovém sektoru. Před měsícem ale Peking oznámil, že je ochoten urychlit schvalování licencí pro vývoz kovů vzácných zemin do EU. Kvůli omezením totiž někteří evropští dodavatelé automobilových součástek začali pozastavovat produkci.