Rozbřesk: Koruna ve formě. Kam až může rozšířit své zisky?

Česká koruna je i na začátku prázdnin v dobré kondici – na frontě s eurem je nejsilnější za poslední rok, vůči dolaru dokonce za poslední čtyři roky. Tempo posilování vůči euru je sice plíživé, ale od začátku roku vcelku konzistentní. A navzdory převládajícím rizikům vidíme prostor pro další zisky tuzemské měny.



Na domácí půdě se koruna může opřít o relativně vysoké úrokové sazby ČNB, jež navíc volí jestřábí rétoriku akcentující proinflační rizika. Jinak řečeno, prostor pro nižší úrokové sazby je téměř vyčerpán. V tomto duchu bude trhy interpretován i páteční výsledek červnové inflace, která pravděpodobně povyskočí do blízkosti 3 %. To vše hraje ve prospěch pozitivního úrokového diferenciálu vůči euru a českou měnu činí v očích zahraničních investorů atraktivnější.



V posledních měsících je česká měna velmi citlivá zejména na vývoj kurzu eurodolaru. Svižné ztráty dolaru jsou vodou na mlýn měnám rozvíjejících se trhů, kam patří i koruna. Ta profituje i z přelivu aktiv ze zámoří do Evropy, což ilustruje její vysoká míra překoupenosti – neboli významná převaha sázek na její další posílení oproti oslabení.



Očekáváme přitom, že dolar může dále oslabovat nad hranici 1,20 EUR/USD. Na jedné straně půjde o negativní dopad Trumpových politik, na druhé straně ale sehraje svou roli i snižování sazeb ze strany amerického Fedu. Jeho šéf Jerome Powell ostatně v tomto týdnu volil méně jestřábí rétoriku a nevyloučil první pokles sazeb už v červenci. Ať již cyklus uvolňování měnové politiky v USA odstartuje v červenci, nebo později, půjde dle našeho názoru o další impuls pro rizikové měny, včetně české koruny.



Co může korunu naopak zatlačit do defenzivy? Již v příštím týdnu uplyne deadline pro americko-evropskou obchodní dohodu a případná re-eskalace celních válek je jistě negativním rizikem. My se ale popravdě kloníme ke scénáři opětovného odsunu platnosti vyšších amerických cel, což by naopak mohlo korunu podpořit. Na geopolitickém poli pak zůstává negativním rizikem zejména vývoj situace na Ukrajině.



Shrnuto, podtrženo, na korunu jsme krátkodobě nastaveni relativně optimisticky a vidíme prostor pro další pozvolné rozšiřování zisků. Kombinace jestřábí ČNB a slabého dolaru může dle našeho názoru pomoci koruně pokořit úroveň 24,50 EUR/CZK.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna rozšiřuje zisky a dostává se k úrovni 24,60 EUR/CZK (viz úvodník). Dnes je tuzemský makro kalendář prázdný, již zítra ale přijde na řadu ostře sledovaný výsledek červnové inflace a také zápis z posledního zasedání ČNB.



Eurodolar



Eurodolar byl včera v průběhu dne ovlivněn výprodejem britských dluhopisů a libry, takže byl odpoledne dočasně zatlačen hlouběji pod úroveň 1,18. Nicméně americký ADP report o zaměstnanosti ukázal, že americký soukromý sektor v červnu ztratil 33 tis. pracovních míst, což byl první záporný údaj od července 2020. Zpráva trhy přiměla zamyslet se nad tím, kdy bude Fed nucen obnovit svůj cyklus snižování sazeb. A tom budou i dnes odpoledne oficiální statistiky z amerického trhu práce. Pochopitelně, že velmi slabý ADP nabádá k tomu, že i oficiální statistiky o přírůstku nových pracovních míst by mohly být slabé. Nicméně korelace mezi ADP a payrolls není v poslední době dobrá. Každopádně dolar by z čísla, které by bylo výrazně nižší než 100 tisíc nebyl nadšen, stejně jako z nečekaného nárůstu míry nezaměstnanosti (očekává se mírný posun z 4,2 na 4,3 %).



Regionální Forex

Polská centrální banka včera překvapivě snížila úrokové sazby z 5,25 % na rovných 5 %, když záminkou pro tento krok měl být podle komentáře NBP vývoj pozitivní inflace. Jednak její výhled byl snížen (zejména pak pro zbytek roku 2025) a jednak se v komentáři přímo praví, že inflace během příštích měsíců klesne pod horní limit cíleného koridoru (tedy pod 3,5 %). Zlotý na překvapivé rozhodnutí reagoval logickým oslabením, avšak nikterak dramatickým.

Dnes bude mít NBP dotočnou, když se bude konat tisková konference prezidenta centrální banky Glapinského, kde bude vše dovysvětleno. Pro trh však bude důležité, zdali tím opravdu začal regulérní cyklus snižování sazeb.