Pod propad zisku skupiny Bezvavlasy se podepsala akvizice Hair Servisu. Letos čeká významný růst tržeb i zlepšení marží

Skupina Bezvavlasy, která se zaměřuje na prodej vlasové kosmetiky a doplňků, loni vykázala čistý zisk 12 milionů korun, v meziročním srovnání to bylo téměř o 85 procent méně. Konsolidované tržby klesly o 10,2 procenta na 942,5 milionu korun a zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů se snížil přibližně o 55 procent na 52 milionů korun. Vyplývá to z informací, které skupina zveřejnila na svém webu. Do výsledků skupiny se podle nich negativně promítly zejména náklady spojené s akvizicí distributora kadeřnických značek na českém trhu Hair Servis.



Na tržby měly vliv také změny v sortimentu, kdy se chce skupina zaměřit na produkty, u kterých dosáhne vyšší obrátkovosti a vyšší marže. Tržby podle skupiny klesly především ve velkoobchodě, naopak prodeje přes internet vzrostly.



I tento rok bude podle skupiny významně ovlivněn spojením s distributorem kadeřnických značek Hair Servis, kterého koupila na konci roku 2023. Letos tak skupina Bezvavlasy očekává tržby ve výši 950 milionů korun až 1,05 miliardy korun a zisk EBITDA mezi 60 a 70 miliony korun.



"Díky dokončení některých fází transformačního procesu se však skupina již letos může zaměřit i na růstové projekty, jako je otevírání nových zahraničních e-shopů a také rozšiřování sítě kamenných prodejen Hair Servis," sdělila firma. V nejbližší době chce vstoupit na slovinský trh. "Skupina předpokládá po dokončené integraci významný růst tržeb a návrat k vyšším ziskovým maržím," doplnila.



Společnost vznikla nejdříve jako samostatný e-shop bezvavlasy.cz v roce 2009. Nyní provozuje tři e-shopy a také 19 velkoobchodních prodejen a dvě maloobchodní prodejny. Uvádí o sobě, že zboží a služby dodává asi 20.000 kadeřníkům. Kromě Česka skupina působí ještě na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Chorvatsku. Od 1. září roku 2022 jsou její akcie obchodovatelné na trhu Start pražské burzy a na burze RM-Systém.