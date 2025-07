Trump hrozí dalšími cly zemím s protiamerickými postoji, Čína dále omezuje dovoz z EU a futures jsou smíšené

Fio Banka zvýšila cílovou cenu akcií , ale snížila doporučení. Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení desetiprocentních cel na země podporující BRICS s protiamerickými postoji. Čína v reakci na evropská omezení zavádí omezení na dovoz zdravotnických prostředků z EU. Skupina OPEC+ se dohodla na výraznějším navýšení těžby ropy od srpna. Evropské futures jsou smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %m FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,1 %.

Fio Banka snížila doporučení na na „reduce“ s vyšší cílovou cenou 1044 Kč oproti předchozí ceně 834 Kč.



Každá země, která se ztotožní s protiamerickými postoji skupiny BRICS, bude bez výjimek zatížena dodatečným desetiprocentním clem, napsal americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Dodal také, že dopisy upozorňující na vyšší cla budou státům po celém světě doručovány od dnešního poledne amerického času, tedy 18:00 SELČ. Sazby začnou platit od 1. srpna, uvedl podle Reuters ministr obchodu Howard Lutnick.



Americký prezident Donald Trump podepsal pro 12 zemí dopisy, ve kterých jim nastínil různé úrovně cel na jejich zboží dovážené do Spojených států. Dopisy budou rozeslány v pondělí. Řekl to Trump novinářům na palubě letadla Air Force One. Trump však odmítl sdělit, které země budou v první várce dopisů. Již dříve novinářům řekl, že očekává, že do většiny zemí pošle dopisy do 9. července, kdy mají začít platit vyšší cla pro většinu obchodních partnerů, jejichž platnost pozastavil na 90 dní. Trump tato cla označuje za reciproční.



Čína v odvetě omezí dovoz zdravotnických prostředků z Evropské unie, jejichž hodnota přesahuje 45 milionů juanů (131 milionů Kč). S odkazem na sdělení ministerstva financí v Pekingu to uvedla agentura Reuters. Čína omezí i dovoz zdravotnických prostředků z jiných zemí, pokud obsahují komponenty vyrobené v EU v hodnotě vyšší než 50 procent hodnoty smlouvy. Opatření platí od včerejška. Oznámený krok je podle agentury Bloomberg součástí recipročních omezení při zadávání veřejných zakázek na zdravotnické prostředky pro firmy se sídlem v EU. Tyto společnosti se nebudou moci účastnit vládních zakázek na určité zdravotnické prostředky v hodnotě přesahující uvedených 45 milionů juanů. Výjimku mají firmy, které sice mají evropský kapitál, ale sídlí v Číně, uvedla agentura AFP.



Osm zemí ze skupiny OPEC+, kterou tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, se dohodlo na urychlení plánu na zvyšování těžby ropy. Od srpna skupina zvýší těžbu o 548.000 barelů denně, uvedl ropný kartel v dnešní tiskové zprávě, zatímco v květnu, červnu a červenci navyšoval těžbu pokaždé o 411.000 barelů denně. Skupina se sešla poprvé od doby, kdy ceny ropy vystřelily vzhůru - než opět ustoupily - po úderech Izraele a USA na Írán, poznamenala agentura Reuters.