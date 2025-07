Z optimismu obezřetnost: Trhy reagují na smíšená data a firemní výsledky

Ve čtvrtek se americké akciové indexy držely v blízkosti historických maxim, a to především díky silným výsledkům technologických společností Meta Platforms a . V průběhu seance byl optimismus investorů korigován z obav k obchodní politice USA a smíšeným reportovaným makroekonomickým datům, což nakonec vedlo k odevzdání většiny zisků u akciových indexů.



K důležitým od reportovaným údajům patřil index jádrové osobní spotřeby neboli Core PCE, což je preferovaný inflační ukazatel americké centrální banky FED. V červnu tento index vzrostl meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 2,8 %, což bylo v souladu s konsensem trhu. Vedle toho byly zveřejněny také týdenní žádosti o dávku v nezaměstnanosti, které vzrostly na 218.000, odhad trhu byl na úrovni 224.000.



Technologické firmy byly dnes hlavním motorem k růstu, když Meta Platforms přidala více jak 11 %, a to po oznámení výsledků za 2Q25, které významně překonaly odhady analytiků, a to jak na straně tržeb, tak na straně čistého zisku. Firma těžila z rostoucího zájmu o AI reklamy nebo vyšší monetizaci svých platforem.



Dalším významným hráčem, který odprezentoval svá čísla za předešlé čtvrtletí byla společnost , která se po růstu okolo 4 % obchodovala kolem tržní kapitalizace 4 biliónů USD. Kromě rekordních tržeb 76,44 mld. USD, které překonaly konsensus o více jak 3 % a meziročnímu polepšení o 18 %, stojí za zmínku hlavně úctyhodný výkon v segmentu cloud, kdy Azure přidal meziročně 39 %.



Po zveřejněných makroekonomických údajích americký dolar vůči evropskému euru dnes posílil o 0,1 % a opět se obchoduje pod hranicí 1,15 EUR/USD. Naopak jižním směrem se vydal výnos jak 10letého státní dluhopisu USA, tak i toho 30letého dluhopisu USA.