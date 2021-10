Proč si přidat polovodičové akcie do portfolia a na co si dát pozor

Nedostatek mikročipů by mohl vést investory k názoru, že pro výrobce polovodičů nastaly zlaté časy. Vysoká poptávka na jedné straně a utažená nabídka na straně druhé by sice mohly navýšit ceny i zisk těchto výrobců. Jenže omezená nabídka může tržby i krátkodobě poškodit a analytici tak vysílají smíšené signály. Dobrou strategií by tedy mohlo být zaměřit se na hráče z tohoto sektoru, u kterých se očekává, že v příštích několika letech nejvíce zvýší své tržby.

Výrobci polovodičů reportují své výsledky spíše až ve druhé půlce výsledkové sezóny do poloviny listopadu. Několik z nich ale zveřejní své finanční zprávy již tento týden. (AMD) oznámí výsledky dnes po uzavření trhu stejně jako , zítra po uzavření trhu ukáže svá čísla a bude reportovat 28. října před otevřením trhu.

Krátkodobě nebo dlouhodobě?

Jste dlouhodobý investor nebo spíše spekulant? To je velice důležitá otázka, pokud jde o polovodičový sektor. Analytik Krish Sankar z Cowen Research ve svém výhledu na výsledky tohoto průmyslového odvětví z 12. října napsal: „Tento sektor se nám opravdu líbí, ale dalším katalyzátorem bude spíše den analytiků Intelu (18. 11.) než tato výsledková sezóna.“ Myšleno z „obchodního hlediska“.

Sankar také napsal, že fundamenty výrobců polovodičů zůstávají silné, ale dodal, že „že akcie nemohou dosáhnout na únikovou rychlosti z obav z nadbytečného objednávání a následného rušení objednávek a paměťového cyklu“. Poptávka po ukládání dat je cyklická. Ale zdá se, že poptávka po mikroprocesorech na nesčetné množství aplikací, od elektromobilů až po téměř jakékoli elektrické zařízení, bude naopak v průběhu několika let pravděpodobně dále narůstat.

Sankarův kolega Joseph Giordano spojuje ve své zprávě „Seeing Robots Everywhere“ současné ekonomické prostředí (které se mimo jiné vyznačuje nedostatkem materiálů, polovodičů a pracovních sil) s dlouhodobější tezí. „Pokud je potřeba 100 lidí, ale k dispozici jich bude pouze 50, pak tuto mezeru musí zaplnit robotika,“ napsal. Giordano věří, že jsme stále v rané fázi vývoje robotiky, ale dodal, že „nasazení čím dál více roste a my jsme již dávno za koncepční fází, protože společnosti nyní jednají pro ochranu své budoucnosti“.

Tento koncept (společnosti, které se chrání automatizací různých procesů) poukazuje na pokračující růst poptávky po nejrůznějších elektronických součástkách. Dlouhodobá teze pro výrobce čipů a poskytovatele systémů a souvisejících zařízení tak zůstává solidní.

Sektor jako celek se ale neobchoduje s prémií vůči širokému americkému akciovému trhu reprezentovaném indexem S&P 500. Skupina SOXX se obchoduje za 19,6násobek vážených konsensuálních odhadů zisků v příštích 12 měsících, tj. pod forwardovým poměrem 20,9násobku ceny k zisku u SPDR S&P 500 ETF Trust.

Výhled tržeb

Bez ohledu na valuaci tohoto sektoru podle zisků v příštím roce, se mohou dlouhodobí investoři, kteří chtějí za několik let vidět významné zisky, zaměřit na jména, u kterých se očekává, že své prodeje zvýší nejvíce. Mezi 30 akciemi ve skupině SOXX jsou pro 10 firem k dispozici konsensy odhadů tržeb za kalendářní rok do roku 2025. V tabulce jsou seřazené podle očekávané čtyřleté složené roční míry růstu tržeb. Údaje o tržbách jsou v milionech dolarů:

Společnost Odhad tržeb 2021 Odhad tržeb 2022 Odhad tržeb 2023 Odhad tržeb 2024 Odhad tržeb 2025 4letá složená roční míra růstu tržeb Wolfspeed Inc. 647 832 1 211 1 711 2 303 37,40% Universal Display Corp. 558 685 808 1 000 1 186 20,70% Nvidia Corp. 25 001 28 904 32 698 37 626 49 883 18,80% Monolithic Power Systems Inc. 1 171 1 365 1 573 1 705 1 900 12,90% ASML Holding N.V. ADR 21 872 25 443 27 654 30 451 32 461 10,40% Microchip Technology Inc. 6 290 6 891 7 223 7 817 8 653 8,30% Advanced Micro Devices Inc. 15 521 18 326 20 725 20 076 21 114 8,00% ON Semiconductor Corp. 6 587 6 932 7 201 7 873 8 691 7,20% STMicroelectronics N.V. ADR 12 526 13 486 14 302 15 563 16 360 6,90% Intel Corp. 73 652 73 469 76 701 69 384 69 375 -1,50% Na vrcholu čtyřletého žebříčku složené roční míry růstu tržeb je Wolfspeed. Analytici u této firmy očekávají rychlý růst po transformaci, díky níž se společnost zbavila několika obchodních linek, zvýšila výrobní kapacitu a stala se tak čistě výrobcem čipů. Společnost byla až do 4. října známá jako Cree Inc.

Na konci seznamu je naopak Corp, který rovněž prochází přechodem pod generálním ředitelem Patrickem Gelsingerem. Gelsinger se k Intelu vrátil v únoru a nyní se zaměřuje na vývoj nových technologií a rozšiřování výrobní kapacity.

Zdroj: MarketWatch