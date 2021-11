Hezké, silné, ale předražené?

Morningstar nově přišla se seznamem šesti akcií a firem, které by měly být atraktivní díky tomu, že mají ve svém odvětví silnou konkurenční pozici, dobrý podnikatelský model apod. Patří sem hned tři investiční firmy – Blackstone, KKR a Carlyle, k tomu finanční Rocket Companies a nakonec Bath and Body Work a Generac Holding. Seznam jako celek má ale jeden háček, naznačený v nadpise. Říká něco o celém trhu?



1. Zajímavé, ale... Onou zajímavostí, či háčkem je, že pouze jedna společnost má cenu akcií pod férovou hodnotou tak, jak jí odhaduje Morningstar. Jinak řečeno, šlo by většinou o klasické příklady fundamentálně zajímavých firem se silnou značkou, byznys modelem a pozicí na trhu. Ovšem s tím, že tato jejich atraktivita není investory nijak přehlížena. Naopak, přitáhla takový zájem, že cenu akcie vytáhla nad její hodnotu (respektive její odhad).



Třeba mě ze seznamu zaujal Generac Holding. Jde o výrobce záložních generátorů pro domy. Nabídka začíná u generátoru s výkonem 7,5 kW a firma tvrdí, že z deseti instalovaných zařízení je jich od ní osm (zřejmě hovoří o USA). Je jasné, že jde o typické „staroekonomické“ řešení výpadků elektrické energie a firma v souladu s obecným trendem expanduje i do obnovitelných energií. Její fundamentální příběh se tak točí kolem toho, co jí mohou generovat (prý vysoce ziskové) generátory a jaký je potenciál systémů stojících na obnovitelných energiích.

Jde tedy jak o staro tak i o nově ekonomický příběh, který ale nezůstává stranou zájmu investorů: Morningstar tu i přes určité zklamání z posledních čtvrtletních výsledků daném tenzemi v dodavatelských vertikálách zvýšil odhad férové hodnoty akcie z 315 na 360 dolarů. A to právě kvůli zlepšení dlouhodobého výhledu. Akcie se přitom nyní obchoduje za cca 440 dolarů. Mně pak z hrubých valuačních úvah vychází následující:



Firma na volném toku hotovosti FCF za posledních 12 měsíců vydělala asi 0,45 miliardy dolarů (téměř dvojnásobek toho, co vydělala v roce 2019). Beta je u jedné, akcie by tedy měla být podobně riziková jako celý trh. A současnou kapitalizaci ospravedlní podle mých hrubých kalkulací například to, pokud ono FCF poroste ročně asi o 5,4 %. S 2% inflací by to znamenalo asi 3,4% reálný růst do nekonečna.



2. Sazby a valuace. Podobných příběhů o silných, ale předražených firmách bychom mohli nalézt, či spíše vytvořit více. Možná tolik, že jejich počet by sváděl k podobnému příběhu „hezké, ale drahé“ na úrovni celého trhu. Detailnější rozbor toho, co trh drží tam, kde se nyní nachází, tu prezentuji průběžně. V poslední době jsem několikrát poukazoval na to, že na agregované úrovni to nejsou nízké sazby samy o sobě, ale jejich nízká úroveň relativně k tomu, jak vysoko jsou dlouhodobá růstová očekávání (PE je vysoko, ale PEG nízko). Pokud si pak věc rozložíme na zisky očekávané v následujících třech letech a PE, tak to (stále) vidí následovně:



Takže podle GS by se index SPX měl na konci roku pohybovat na 4 900 bodech, a to s PE nad hodnotou 21. A jsme zase u toho, že na této mimořádně vysoké úrovni by valuace neudržely jen (stále) relativně nízké sazby, ale i vysoká očekávání dlouhodobého růstu daná téměř až strukturálním posunem v US ekonomice (viz i mé předchozí články).